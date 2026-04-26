STVV trekt in opperbeste stemming naar Mechelen, want het heeft ineens weer een marge van vijf punten op RSCA. De Truienaars kunnen voorlopig nog een grotere marge pakken en Anderlecht nog meer onder druk zetten als ze winnen Achter de Kazerne.

Dat hebben ze de afgelopen jaren zo vaak gedaan. STVV is al acht matchen op rij ongeslagen tegen KV Mechelen en mag zich met recht en reden het zwarte beest van Malinwa noemen. Met die recente zege tegen Anderlecht op zak zal Wouter Vrancken die reeks tegen zijn ex-ploeg willen verlengen, in de wetenschap dat paars-wit later op de avond tegen leider Union aan de bak moet.

Mechelen kreeg enkele dagen geleden nog een 6-1 om de oren van Club Brugge. Er zal dus wel wat mentaal oplapwerk geweest zijn. De jongens van Fred Vanderbiest kunnen wel een opsteker gebruiken. Daarnaast is het de vraag of ze nog fris genoeg zitten om die te realiseren. "De citroen is niet uitgeperst", maakt Vanderbiest zich sterk.

Vermoeidheid bij KV Mechelen?

"Anders kun je niet brengen wat je tegen Gent, Union en Anderlecht bracht. De jongens worden er niet fitter op, ze zullen alleen maar meer vermoeid geraken. We proberen dat zo goed mogelijk te managen. Er zit nog wat rek op. Moest je in de komende thuismatchen niet veel punten pakken, kan die citroen wel uitgeperst raken", geeft de T1 van KVM toe.

Daarom is die wedstrijd van zondagnamiddag zo belangrijk. Zowel KVM als STVV hadden al meer kunnen oogsten in deze play-offs. "Dat heeft te maken met de intensiteit, de ervaring van de club om in Play-off 1 te staan, de opeenstapeling van inspanningen. Wij hebben geen vijf of zes spelers die al vijftig wedstrijden op dit niveau gespeeld hebben. STVV heeft meer spelers die al langer op eersteklasseniveau spelen."

Halhal en Raman zijn onzeker

Afwachten of die ervaring weer de doorslag geeft of Mechelen het met jeugdig enthousiasme nog eens kan halen. Bij de thuisploeg zijn naast de langdurig geblesseerden Halhal en Raman onzeker. Muja (lies) ontbreekt bij STVV.