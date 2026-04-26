Datum: 26/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Achter de Kazerne

STVV kan in de strijd om de derde plaats de druk op Anderlecht nog verder opvoeren met een zege in Mechelen. Vrancken stelt dezelfde elf op tegen zijn ex-team. De thuisploeg zal uit zijn op eerherstel na een pandoering bij Club Brugge. Malinwa hoopt met Halhal achteraan weer steviger te staan.

Tijd   46' 45" 
Kevin Vanbuggenhout
46
 De tweede helft begint, met een vervanging aan Truiense kant.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Hammar voorkomt de 1-2
KV Mechelen geeft het nu bijna helemaal weg. Het verliest Sissako helemaal uit het oog. Hammar staat nog in de weg en kan voor de lijn keren.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44

Goal 		Doelpunt van Joedrick Pupe
Miras, dit seizoen de beste man bij KV Mechelen en daarnet nog de redder van dienst, gaat nu schromelijk in de fout. Een scherpe voorzet van Pupe komt binnen het kader. Miras wil de bal wegboksen maar dat gaat helemaal mis. Alles weer te herdoen.
41
 Een schot van Servais vertrekt mooi maar gaat toch nog een metertje naast.
40
 Een voorzet van Matsuzawa waait voorbij alles en iedereen.
36
 Miras en de lat redden KVM
Op die hoekschop kan Musliu nog voor de eerste paal koppen. Miras duwt zijn kopbal tegen de lat. KVM ontsnapt.
35
 Miras tikt in hoekschop
Miras tikt de lage vrije trap van Yamamoto in hoekschop. De doelman laat zich in zijn hoek niet verrassen.
33
 Marsa glijdt uit en heeft verzorging nodig. In eerste instantie speelden de bezoekers verder en dwongen ze ook een vrije trap af op een interessante plek.
30
 STVV zal toch iets moeten bedenken. Technisch voetbal willen brengen is allemaal goed en wel, maar op offensief vlak stelt het momenteel weinig voor.
26

Goal 		Doelpunt van Bouke Boersma (Therence Koudou)
KV Mechelen kan langs links de combinatie opzetten en het gaat even te snel voor STVV. Boersma kwam tot dusver niet in het stuk voor, maar duwt nu de 1-0 binnen op voorzet van Koudou.
22
 STVV denkt even al voor de vierde keer een hoekschop te versieren, maar het wordt toch een doelptrap voor Miras.
18
 De hoekschop wordt achteruit gespeeld en seconden later schiet Koudou over.
17
 Bij een verlengde vrijschop komt STVV even goed weg. Het wordt een hoekschop voor KV Mechelen, maar evengoed was de bal van dichtbij in doel gefrommeld. Pupe werkt voor de neus van Hammar in hoekschop.
13
 Het wedstrijdbegin verloopt aan een gezapig tempo, niet zoals je dat zou verwachten in een Play-off 1-match. STVV heeft het meest de bal, Mechelen begint afwachtend.
9
 Taniguchi loopt zich vrij op hoekschop maar moet nog van ver koppen. De Japanse verdediger knikt naast.
5
 Interessante opstelling bij KV Mechelen. Koudou speelt als linkerwinkgback, zodat Servais in het middenveld kan postvatten.
1
 Kerim Mrabti is zonet dus in de bloemetjes gezet omdat hij zijn 200ste match voor KV Mechelen speelt. STVV heeft de wedstrijd op gang gebracht.
1
 KV Mechelen - STVV: 0-0


15:40
 Welkom Achter de Kazerne voor het live-verslag van de wedstrijd tussen KV Mechelen en Sint-Truiden. We weten al dat Gent verloren heeft van Club Brugge. Dit geeft KVM de kans om over Gent naar de vijfde plek te springen. Dat zal echter geen sinecure worden, wetende dat STVV Anderlecht onder druk kan zetten en al acht keer op rij niet verloor van KVM.
KV Mechelen (KV Mechelen - STVV)
KV Mechelen: Nacho Miras - Redouane Halhal - Mory Konaté - Jose Marsa - Bill Antonio - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Myron van Brederode - Bouke Boersma
Bank: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Keano Vanrafelghem - Tommy St. Jago - Massimo Decoene

STVV (KV Mechelen - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Visar Musliu - Shogo Taniguchi - Joedrick Pupe - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Kaito Matsuzawa - Keisuke Goto
Bank: Taiga Hata - Loïc Mbe Soh - Isaias Delpupo - Jo Coppens - Ryan Merlen - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Oumar Diouf - Shion Shinkawa

Vooraf
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.6  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Halhal Redouane 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Konaté Mory 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Marsa Jose 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Antonio Bill 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Servais Mathis 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Hammar Fredrik 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Koudou Therence A 7.2  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Mrabti Kerim 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
van Brederode Myron 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Boersma Bouke  
Bank
De Wolf Ortwin  
Diouf Gora  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Vanrafelghem Keano  
St. Jago Tommy  
Decoene Massimo  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.4  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Vanwesemael Robert-Jan 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
Musliu Visar 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Taniguchi Shogo 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Pupe Joedrick 7.4  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sissako Abdoulaye 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
Yamamoto Rihito 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Sebaoui Ilias 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ito Ryotaro A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Matsuzawa Kaito 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Goto Keisuke 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Bank
Hata Taiga  
Mbe Soh Loïc  
Delpupo Isaias  
Coppens Jo  
Merlen Ryan  
Merlen Ryan  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Diouf Oumar  
Shinkawa Shion  

Kevin Vanbuggenhout

STVV trekt in opperbeste stemming naar Mechelen, want het heeft ineens weer een marge van vijf punten op RSCA. De Truienaars kunnen voorlopig nog een grotere marge pakken en Anderlecht nog meer onder druk zetten als ze winnen Achter de Kazerne.

Dat hebben ze de afgelopen jaren zo vaak gedaan. STVV is al acht matchen op rij ongeslagen tegen KV Mechelen en mag zich met recht en reden het zwarte beest van Malinwa noemen. Met die recente zege tegen Anderlecht op zak zal Wouter Vrancken die reeks tegen zijn ex-ploeg willen verlengen, in de wetenschap dat paars-wit later op de avond tegen leider Union aan de bak moet.

Mechelen kreeg enkele dagen geleden nog een 6-1 om de oren van Club Brugge. Er zal dus wel wat mentaal oplapwerk geweest zijn. De jongens van Fred Vanderbiest kunnen wel een opsteker gebruiken. Daarnaast is het de vraag of ze nog fris genoeg zitten om die te realiseren. "De citroen is niet uitgeperst", maakt Vanderbiest zich sterk.

Vermoeidheid bij KV Mechelen?

"Anders kun je niet brengen wat je tegen Gent, Union en Anderlecht bracht. De jongens worden er niet fitter op, ze zullen alleen maar meer vermoeid geraken. We proberen dat zo goed mogelijk te managen. Er zit nog wat rek op. Moest je in de komende thuismatchen niet veel punten pakken, kan die citroen wel uitgeperst raken", geeft de T1 van KVM toe. 

Daarom is die wedstrijd van zondagnamiddag zo belangrijk. Zowel KVM als STVV hadden al meer kunnen oogsten in deze play-offs. "Dat heeft te maken met de intensiteit, de ervaring van de club om in Play-off 1 te staan, de opeenstapeling van inspanningen. Wij hebben geen vijf of zes spelers die al vijftig wedstrijden op dit niveau gespeeld hebben. STVV heeft meer spelers die al langer op eersteklasseniveau spelen."

Halhal en Raman zijn onzeker

Afwachten of die ervaring weer de doorslag geeft of Mechelen het met jeugdig enthousiasme nog eens kan halen. Bij de thuisploeg zijn naast de langdurig geblesseerden Halhal en Raman onzeker. Muja (lies) ontbreekt bij STVV. Volg KV Mechelen - STVV zondag om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
