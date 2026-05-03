Datum: 03/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Achter de Kazerne

KVM en Gent, de twee ploegen die nog niet wonnen in Play-off 1, maken zich op voor een belangrijk onderling duel met het oog op een Europees ticket. KVM begint eraan met twee punten minder dan Gent. Beide coaches voeren elk één wijziging door: St. Jago en Kadri krijgen speelkansen.

Tijd   61' 2" 
60
 Een uur gespeeld in deze confrontatie. Draait het ook uit op een tactisch steekspel?
56
 Vervangen Kerim Mrabti
Ingevallen Dikeni Salifou
Vanderbiest doet een tegenzet met de inbreng van een extra defensieve middenvelder.
55
 Sonko begint aan een aardige slalom. Hij mikt op zijn beurt over. De afwerking is duidelijk ook waar het schoentje schort bij Gent, maar de invallers tonen zich wel.
53
  Gele kaart voor Mathis Servais
51
 Goore komt van op links naar binnen en besluit over.
49
 Halhal levert een slechte pass in en stapt dan ook nog eens uit. Cissé kan zo aanleggen maar mikt over. Dit mag de eerste kans van Gent genoemd worden, vanuit die hoek is er dus alvast beterschap.
46
 Vervangen Max Dean
Ingevallen Momodou Sonko
46
 Vervangen Michal Skoras
Ingevallen Hyllarion Goore
46
46
 De tweede helft is begonnen met maar liefst drie wissels aan Gentse zijde. De Mil was duidelijk niet tevreden over die eerste periode.


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
41
 Aan beide kanten zijn er nu iets meer overleg of betere keuzes op offensief vlak. Ondertussen staat het nog altijd 1-0 voor Mechelen.
37
 Op een vrije trap voor Gent gaat KVM even wat minder de duels aan. Hashioka trapt van in de rechthoek over.
36
 Het gaat er even wat bitsiger aan toe. Zelfs op grond liggend willen spelers nog voor de bal gaan.
32
 Voor een ploeg als Gent, die de vorige drie matchen niet wist te scoren, moet het geen fijn gevoel zijn om nu na een halfuur weer op achterstand te staan. Anderzijds gaf KVM tegen Anderlecht en STVV al een voorsprong uit handen.
28
 Als er moet gebikkeld worden, staan ze bij Mechelen ook hun mannetje. Alles verloopt volgens plan, zal Vanderbiest denken.
24
 Een voorzet van Kadri waait over de achterlijn. Gent heeft de oplossing nog niet gevonden, maar dwingt Mechelen sinds de 1-0 wel al wat meer achteruit.
21
 Volckaert kopt een voorzet aan de tweede paal in het zijnet.
17

Goal 		Doelpunt van Bouke Boersma (Kerim Mrabti)
Een één-tegen-één duel tussen Boersma en de laatste Gent-verdediger. Boersma maakt zich sterk tegen Volckaert en schuift oog in oog met Roef de 1-0 binnen. Het derde doelpunt al voor de spits in deze play-offs. Mrabti kopte de bal in de loop van Boersma en de rest is geschiedenis.
15
 Gent steekt een eerste keer de neus aan het venster. Een hoekschop van Skoras is echter een maat voor niets en kort nadien kan de Pool zelf een dieptepass net niet meegraaien.
11
 Koudou en Servais laten mooie dingen zien. Een eindproduct is er nog niet, maar KV Mechelen domineert in de aanvangsfase.
7
 De afvallende bal na een hoekschop is voor Van Brederode. Zijn eerste poging wordt afgeblokt. In tweede instantie plaatst de spelmaker van KV Mechelen de bal niet zo ver naast doel.
3
 Bij een afgeweken voorzet kan Boersma net onvoldoende voor zijn man kruipen. Anders had de Nederlandse spits de 1-0 maar voor het binnentikken.
1
 Gent heeft de aftrap gegeven Achter de Kazerne. Wie doet een gouden zaak in de strijd om Europees voetbal?
1
 KV Mechelen - KAA Gent: 0-0
13:22
 Hartelijk welkom Achter de Kazerne voor dit toch wel cruciale duel in de strijd om Europees voetbal. Voor KVM is het eerder een must-win match. Het mag in elk geval niet verliezen als het wil blijven dromen van Europa. Als Gent over Anderlecht wil springen, is een driepunter in Mechelen evenzeer aangewezen. We tellen samen met u af naar het eerste fluitsignaal!
KV Mechelen (KV Mechelen - KAA Gent)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Jose Marsa - Bill Antonio - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Bouke Boersma - Myron van Brederode
Bank: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Mory Konaté - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Keano Vanrafelghem - Dikeni Salifou - Massimo Decoene

KAA Gent (KV Mechelen - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Daiki Hashioka - Michal Skoras - Tibe De Vlieger - Leonardo Da Silva Lopes - Tiago Araujo - Abdelkahar Kadri - Max Dean - Wilfried Kanga
Bank: Bas Evers - Ibrahima Cisse - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Atsuki Ito - Mathias Delorge - Hyun-Seok Hong - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Hyllarion Goore - Hannes Vernemmen

Vooraf
KV Mechelen en KAA Gent, de twee ploegen die nog niet wonnen in Play-off 1, maken zich op voor een belangrijk onderling duel met het oog op een Europees ticket. Mechelen begint eraan met twee punten minder dan de Buffalo's. Beide coaches voeren elk één wijziging door: St. Jago speelt achteraan bij KV, De Mil rekent op Kadri.
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
St. Jago Tommy 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 38/42 (90.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Halhal Redouane 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
Marsa Jose 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/19 (36.8%)
Antonio Bill 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Hammar Fredrik 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Servais Mathis   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Koudou Therence 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Mrabti Kerim A 56' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Boersma Bouke 90' -
van Brederode Myron 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 0'  
Vanrafelghem Keano 0'  
Salifou Dikeni 34' 6.7 -
Decoene Massimo 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.5 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Van Der Heyden Siebe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
Volckaert Matties 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Hashioka Daiki 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Skoras Michal 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Sleutelpasses: 1
De Vlieger Tibe 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Araujo Tiago 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Kadri Abdelkahar 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Dean Max 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanga Wilfried 45' 6.3 -
Bank
Evers Bas 0'  
Cisse Ibrahima 45' -
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 45' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ito Atsuki 0'  
Delorge Mathias 0'  
Hong Hyun-Seok 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Goore Hyllarion 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Vernemmen Hannes 0'  

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"
Foto: © photonews

Het woord 'moeten' wordt al eens bovengehaald in de Champions' Play-offs, en dat op vijf speeldagen van het einde. KV Mechelen en Gent zijn de enige ploegen zonder zege. In de strijd om Europees voetbal komt die eerste driepunter er best dit weekend aan.

De Buffalo's beginnen aan deze affiche met twee punten meer dan Mechelen. "Het verschil tussen Gent en ons is nooit heel groot geweest", maakt Fred Vanderbiest zich sterk. "Twee onderlinge duels eindigden op 1-1. In de andere match werd het na een counter 3-1, hoewel het op dat moment ook 2-2 kon staan." Vanderbiest verwacht opnieuw spanning.

KVM scoorde in vier van zijn vijf matchen, maar slikte recent ook een karrenvracht aan doelpunten. Gent scoorde al drie matchen niet meer, maar hield wel de nul tegen Union en STVV. "Zij zullen afzakken met hun clean sheets in gedachten. Als zij niet verliezen, is er voor hen niets aan de hand. Zij kunnen tevreden zijn met een punt."

Belangrijkste match tot dusver voor KVM

Daar voegt Vanderbiest nog iets aan toe: "Al zal De Mil ook wel een plan hebben om de drie punten te pakken." Bij KV is de uitkomst cruciaal op mentaal vlak. "Sowieso. In dat opzicht is dit de belangrijkste wedstrijd tot dusver. Als je wint, krijg je zuurstof. Verlies je, dan kom je op vijf punten te staan met slechts één thuismatch voor de boeg."

Dan zou het moeilijk zijn voor Mechelen om nog een Europees ticket te behalen. "Daar moet je niet voor gestudeerd te hebben. Als wij voor iets in aanmerking willen komen, moeten we winnen." Bij Gent heeft Rik De Mil ook het belang van de confrontatie onderstreept, in de wetenschap dat daarna voor zijn ploeg ook het duel met Anderlecht volgt. 

Zieke Raman mist wellicht duel tegen ex-ploeg

Raman is ziek. Daarnaast staan ook Ouahabi, Golic en Zekri nog aan de kant bij Malinwa. Gent heeft Es-Saoubi zien uitvallen. Hij vervoegt Samoise, Paskotsi, El Adfaoui, Ayinde en De Meyer in de lappenmand. Volg KV Mechelen - KAA Gent zondagmiddag om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge
