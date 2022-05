Ghelamco gaat in vakantiemodus: veel sfeer, afscheid(?), prijzen en een koude douche tegen Charleroi

AA Gent en Charleroi besloten hun voetbalseizoen in de Ghelamco Arena op zaterdagavond. Veel was er niet meer om voor te spelen, maar dat hoefde de pret op zich niet te drukken. Vermakelijk en spannend, meer moet het soms niet zijn - toch?

De muziekinstallatie in de Ghelamco Arena stond voor de gelegenheid nog eens op het luidste, Umberto Tozzi knalde al een halfuur voor het eerste fluitsignaal zijn 'Gloria' al door de boxen. Nog voor de aftrap kreeg Tarik Tissoudali twee prijzen: de Ebbenhouten Schoen én de prijs Jean-Claude Bouvy (HIER nog eens meer).

Snelle voorsprong Charleroi

Hein Vanhaezebrouck moest zijn geblesseerde doelman vervangen en deed op die manier twee jongelingen debuteren (HIER nog eens meer daarover). De eerste - Louis Fortin - moest zich na een kwartier wel al omdraaien.

© photonews

© photonews

De bezoekers waren namelijk op voorsprong gekomen via Gholizadeh, al was vooral de splijtende pass door het centrum van Morioka een erg glorieuze. Alle hens aan dek dus voor de Buffalo's, die met een goed gevoel het verlof in wilden.

Tarik Tissoudali kreeg vanop de stip na een fout van Zorgane de kans zijn statistieken nog wat bij te vijzelen, maar oog in oog met Koffi trapte hij vrij zwak in. Toch kregen we nog voor de koffie - pun intended - de 1-1 via Ngadeu, na een corner en met een afgemeten voorzet van Castro Montes.

Strafschopmisser Tissoudali, gelijkmaker Ngadeu

Dan maar naar de tweede helft, met dus een nieuwe doelman bij Gent en De Schrevel liet zich meteen een paar keer opmerken. Aan de overkant lag ook Koffi meermaals goed plat, terwijl Roman Bezus het zich liet welgevallen in de spionkop en Torunarigha een applausvervanging kreeg (bij zijn afscheid?).

© photonews

© photonews

Het publiek snakte wel naar een Gentse overwinning om een prima 2022 op een goede manier af te sluiten, maar het mangelde uiteindelijk toch niet voor het eerst aan wat efficiëntie bij de Buffalo's om echt het verschil te maken.

Koude douche

Het spel ging van links naar rechts, de supporters gingen op de tonen van Snollebollekes helemaal uit de bol - ook voor hen is het een tweetal maanden afkicken in afwachting van het nieuwe seizoen, al zijn er binnen een maand al oefenwedstrijden.

En toen was er de laatste minuut en scoorden de bezoekers alsnog de 1-2: Heymans kon een voorzet vanop rechts helemaal vrij inkoppen. Een koude douche voor de Buffalo's, maar niemand die er echt zal om malen.