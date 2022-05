Hein Vanhaezebrouck laat niet één, maar twéé jonge doelmannen debuteren tegen Charleroi

Het is heerlijk toeven dezer dagen bij AA Gent. De beker werd gewonnen, waarna ook de Europe play-offs voor de Buffalo's waren. Vrijdag werd dan ook eindelijk bekend dat Hein Vanhaezebrouck langer aan boord blijft. En dan was er nog de slotwedstrijd tegen Charleroi.

Zaterdagavond sloot AA Gent zijn sterke seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Charleroi. Coach Vanhaezebrouck koos daarbij voor niet al te veel nieuwkomers in zijn ploeg.

In doel verraste hij wel, doordat Davy Roef geblesseerd is. Doordat Sinan Bolat niet meer in actie komt voor Gent, kreeg de jeugd zijn kans.

Twee debutanten

Louis Fortin (20) maakte zo in de eerste helft zijn debuut in de hoogste klasse. De jonge doelman kwam vorige zomer over van Standard en ligt nog tot medio 2023 onder contract in de Ghelamco Arena.

Na de pauze was het aan Célestin De Schrevel, een jeugdproduct van OH Leuven, om in te vallen en ook 45 minuten te spelen.