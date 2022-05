In Eleven Insiders haalt Hein Vanhaezebrouck uit naar de "In Youth we trust" van Anderlecht: "Die jeugd heeft minder minuten gespeeld dan Samoise"

Dat Hein Vanhaezebrouck niet verlegen is om een sterke uitspraak dat is algemeen bekend. Nu vergeleek hij de "In Youth We Trust" van Anderlecht met de speelminuten die Matisse Samoise kreeg.

"Anderlecht is een ploeg die nu terug afkwam met een spandoek 'In Youth We Trust' nadat ze een goede match hadden gespeeld tegen Club Brugge. Ik heb eens gekeken naar die vijf jongeren die nog niet debuteerden onder mij - want Amuzu en Delcroix spelen al vier, vijf jaar mee, Verschaeren debuteerde ook onder mij - die vijf samen El Hadj, Sardella, Kana, Arnstad en Stroeykens hebben minder minuten dan Samoise alleen", zegt Vanhaezebrouck tegen Gilles De Bilde bij Eleven Insiders.

"Ik snap wel dat ze afkomen met een spandoek in "Youth we trust", maar die jeugd heeft minder minuten gespeeld dan Samoise. Een jeugdspeler van AA Gent op zijn eentje", sloot hij af.

Samoise kwam dit seizoen 1993 minuten in actie voor AA Gent in de reguliere competitie. De vijf spelers die VanHaezebrouck opnoemt (El Hadj, Sardella, Kana, Arnstad en Stroeykens) komen in totaal op 1264 minuten in de reguliere competitie.