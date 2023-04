Cercle en Standard serveren lauwe koffie in Jan Breydel

Cercle Brugge en Standard zijn play-off 2 begonnen op zaterdagavond. En dat leverde leuke zaken, alhoewel ...

Voor beide ploegen was het een belangrijke wedstrijd in de strijd om play-off 2. Zeker na de zege van KAA Gent tegen Westerlo was het van moeten voor beide ploegen.

Bij Cercle Brugge kreeg Abu Francis opnieuw zijn kans, bij de bezoekers kreeg Emond dan weer zijn kans in de basiself.

Geen doelpunten

De wedstrijd zelf? Die baarde eigenlijk een muis. Beide teams zaten vast in de verdediging van de tegenpartij.

Goede kansen? Die waren vlotjes op een hand te tellen. Siquet toonde veel druk naar voren tegen zijn ex-ploeg, maar dat leverde weinig op.

© photonews

© photonews

En dus werd er ook niet gescoord uiteindelijk. KAA Gent is dus eigenlijk misschien wel de winnaar van het weekend.

Geen kansen, geen doelpunten. Een trieste 0-0. En dat was ook de slostom na een eigenlijk slaapverwekkende wedstrijd. Je zou eigenlijk beter een biermarathon kunnen lopen bij wijze van spreken.