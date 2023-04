🎥 Cercle Brugge-fans alweer furieus na penaltyfase, scheidsrechter en VAR weer kop van Jut

Cercle Brugge kreeg dit seizoen al het meeste penalty's tegen, maar zelf krijgen ze er niet veel. Tegen Standard claimde Cercle een penalty, maar kreeg die niet.

Opschudding in de 77ste minuut tijdens Cercle Brugge-Standard. Canak (Standard) en Siquet (Cercle Brugge) vielen een hoge bal aan in de zestien, maar Canak timede volledig verkeerd een haalde Siquet in de lucht onderuit.

Scheidsrechter Nathan Verboomen liet doorspelen en ook VAR Nicolas Laforge gaf geen krimp. Tot groot ongenoegen van de Cercle Brugge-supporters, die hun ongenoegen uitten op sociale media.

Bekijk hieronder de bewuste fase:

Hoe dit geen penalty was is totaal onbegrijpelijk voor mij. Je vraagt je af wie in de VAR zit. Ach ja wie dacht je. #competitievervalsing #jpl #CERSTA — stany schrans (@stany_s) April 29, 2023

Wat een zuivere strafschop . Maar na de in gooi wel fluiten voor standard 🫣 begrijpen wie begrijpen kan April 29, 2023

HAHAHAHA maar enfin. Zuivere penalty. Wat een amateurisme. #CERSTA — Matteo Pestello (@mstamper) April 29, 2023

Tis al ver gekomen dat je niet meer verbaasd bent dat je die zuivere penalty wéér niet gefloten krijgt.. 🤓🙄 #CERSTA — Lars De Coster (@larsdecoster) April 29, 2023

Ja jongens, als dat al geen penalty en zelfs geen VAR-moment is... dat krijg je toch niet meer uitgelegd dat geen enkele van die scheidsrechters dat ziet... #CERSTA — Wouter Bellekens (@BellekensW) April 29, 2023