Cercle Brugge zorgt ervoor dat het een pijnlijke avond werd voor Standard

De supporters van Standard kenden al een moeilijke week. Daar kwam echter geen mooi eindje aan.

De tribunes waren redelijk leeg gebleven in Luik vanavond. Na nog geen enkel overwinning in de play-offs en een zware week met het vertrek van Ronny Deila was de sfeer ondermaats in het Luikse.

Eerste helft

Bodart had al serieus wat werk in de beginfase en werd uiteindelijk ook geklopt. Het was Jean Marcelin die het openingsdoelpunt achter zijn naam kon zetten. Zijn eerste van het seizoen.

Cercle ging nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt, maar Bodart stond pal. Canak kwam voor Standard nog piepen, maar ze konden te weinig een vuist maken.

Tweede helft

Wie hoopte dat Standard nog terug in de wedstrijd ging komen, die kwam van een kale reis thuis. Na 6 minuten zette Denkey de 0-2 op het bord. Het was een kwestie van de kelk tot op de bodem ledigen. Want Abu Francis en in het slot Ueda Ayase zorgden voor de 0-3 en 0-4.

Standard supporters

Zo stond ineens de eindstand op het bord in wat vooral voor Standard een afscheidswedstrijd was. Zo werd uitgebreid afscheid genomen van Noé Dussenne en Gojko Cimirot.