Een monument met een afscheid in mineur: "Niet de manier waarop ik hier wilde vertrekken"

Niet alle monumenten krijgen het afscheid dat ze verdienen. Dit zagen we vandaag bij Standard.

"Niet de manier waarop ik hier wilde vertrekken, 0-4 is zwaar. Cercle was beter dan wij, we waren gewoon niet op niveau. Voor mij en Cimi(rot, red.) de laatste match, met goede maar ook moeilijke momenten voor ons in die vier jaar. Het publiek dat mij zo bedankt, dat verwarmt het hart.", vertelde Dussenne met een warm hart na de wedstrijd.

Zijn contract wordt niet verlengd en zo moet hij afscheid nemen van Standard. De 31-jarige verdediger kwam in 2019 over van Moeskroen. Hij werkte zich snel op tot leider in de verdediging en werd kapitein bij Standard. Na 93 wedstrijden waarin hij achtmaal het doel vond neemt hij afscheid van de Luikse club.