LIVE: KAA Gent nog steeds op voorsprong, al is het niet de betere ploeg!

Wat doet Gent daar allemaal! Eerst is het Ito die op kinderlijke wijze het leer inleverde bij Tissoudali. Hij sprint richting doel en legt af, waarna de bal bij Brown terechtkomt. Die trapt op een STVV-speler, waarna de bal tegen Gandelman botst en voor de voeten van Surdez belandt. De jonge aanvaller trapt van dichtbij, naast doel. Het is een mirakel dat er in die actie niet gescoord werd.