LIVE: Yeboah zet Standard net voor de rust op voorsprong tegen OHL

Voor OH Leuven en Standard is er niet meer te winnen of te verliezen in de Europe Play-offs. Wie kan zijn seizoen nog wat kleur geven?

Rust

Discussieer live mee!



Rust





Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.

45+2

Epolo pakt uit met zijn tweede redding van de eerste helft, hij tikt een kopbal van onder de lat over.

45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.

44



Doelpunt van Kelvin Yeboah

OHL verdedigt slecht uit en daar profiteert Yeboah van. Hij kan de bal simpel binnen leggen en zet Standard op een diefje op voorsprong.

43

Maertens neemt een afvallende bal op de slof, maar de bal gaat meters over het doel.

41

Het voetbal van Standard is op z'n minst inspiratieloos te noemen. De Rouches voetballen niet veel bij elkaar.

38

Akimoto loopt zich helemaal vrij bij een hoekschop, maar al vallend trapt hij de bal over de goal.

35

Maertens wordt gevonden op de rand van de zestien na vrije trap. De kapitein van OHL trapt de bal in het gezich van Sahabo, die even blijft liggen.

32

Yeboah kegelt Akimoto omver, maar mag wel doorgaan. Zijn schot gaat maar nipt naast.

30

OHL heeft na een halfuur meer balbezit dan zijn tegenstander. De thuisploeg werkte nog geen enkele wedstrijd af in deze play-offs met meer balbezit.

26

OHL verovert de bal op het middenveld, maar door een misverstand tussen Maertens en Mueanta stokt de aanval.

24

Mueanta duikt goed de zestien in, maar zijn kopbal is niet goed genoeg

22

Gele kaart voor Hakim Sahabo

Sahabo werkt Sagrado tegen de grond en krijgt geel.

21

Mueanta legt in de zestien goed af voor Maertens, maar hij kan de bal niet laag houden.

19

Laifis begaat hands op een tiental meter voor zijn eigen zestien en OHL krijgt een vrije trap. Die wordt kort genomen, maar Canak staat goed op te letten.

16

Fossey is het eindstation van een aanval van Standard, maar zijn controle op een voorzet is niet goed genoeg. Banzuzi kan wegtrappen.

12

Epolo voorkomt de 1-0

Mueanta kan koppen na een uitstekende voorzet, Standard-doelman Epolo houdt de bal met een prima redding uit zijn doel. Dat doet hij nog een tweede keer op de rebound van Maertens.

10

Noubi infiltreert goed, maar verliest dan de bal net voor de zestien. Kansen zijn er na tien minuten nog niet geweest.

6

Mueanta wordt gevonden in de zestien, maar de Thaïse spits mist zijn controle.

3

Maziz legt op links goed terug, in de zestien kan onder meer Maertens niet bij de bal.

2

Price verstuurt een verre voorzet, maar die waait over het doel van Prevot



Un beau dimanche… pour un beau match? #OHLSTA pic.twitter.com/4aNqyEwcWg — Loïc Woos (@LoicWoos) May 5, 2024 1

OH Leuven - Standard: 0-0



OH Leuven: Suphanat Mueanta - Siebe Schrijvers - Ezechiel Banzuzi - Federico Ricca - Maxence Andre Prévôt - Joel Schingtienne - Franco Matías Russo - Takahiro Akimoto - Mathieu Maertens - Richie Sagrado - Youssef Maziz

Bank: Tobe Leysen - Pierre-Yves Ngawa - Joren Dom - Jón Dagur Thorsteinsson - Jonatan Braut Brunes - Kento Misao - Hamza Mendyl - Ewoud Pletinckx - Nachon Nsingi



Standard: Jonathan Panzo - Hayao Kawabe - Isaac Price - Kelvin Yeboah - Marlon Fossey - Wilfried Kanga - Matthieu Epolo - Hakim Sahabo - Konstantinos Laifis - Lucas Noubi - Cihan Canak

Bank: Ibe Hautekiet - Brahim Ghalidi - Matteo Godfroid - Gilles Dewaele - Steven Alzate - Kamal Sowah - Moussa Djenepo - William Balikwisha - Stipe Perica

Et voilà la feuille de match de ce #OHLSTA pic.twitter.com/mW2I7GEYI0 — Loïc Woos (@LoicWoos) May 5, 2024

Vooraf