Met 6 op een zakdoek! Dender grote winnaar van de Europe Play Offs na zege tegen Westerlo

De Champions Play Offs lijken play offs op twee snelheden te gaan worden maar één trapje lager lijken de Europe Play Offs helemaal open te liggen. Na twee gelijke spelen kon Dender winnen thuis van Westerlo waardoor de 6 teams nu op 2 punten van elkaar staan.

Gretig Dender

Door de gelijke spelen van de vier andere ploegen in de Europe Play Offs kon Westerlo bij een zege plots naar de leiding springen maar het waren de Kadavers uit Dender die het beste uit de startblokken kwamen.

Nsimba glipte als eerste door de Westelse defensie. De hoek was scherp maar Jungdal liet zich niet kennen en ging goed plat op het harde schot van Nsimba. Westerlo reageerde met een dubbele kans maar zowel Frigan als Van Den Keybus raakten niet voorbij Verrips.

Dat was zowat het laatste wapenfeit van de bezoekers in de eerste helft. Verder moest vooral Jungdal zich tonen. Eerst op een kopbal van Scheidler, vervolgens kon hij ook de rebound van Nsimba van dichtbij nog keren.

Verdiende maar zure voorsprong

Even later kwam de voorsprong van Dender er dan toch, al was de manier waarop vooral zuur voor Westerlo. Na een goede voorzet van Viltard wou Reynols beletten dat Scheidler kon afwerken maar de Amerikaan tikte de bal zo zelf voorbij zijn doelman.

Dender speelde meer als een ploeg die nog vol voor het laatste Europese ticket ging dan Westerlo want de troepen van Timmy Simons konden niet reageren. Ei zo na werd het nog 2-0 vlak voor rust maar Scheidler raakte niet voorbij een verder uitstekend keepende Jungdal.

Jungdal voorkomt erger

In de tweede helft moesten we wat langer wachten op doelgevaar want na enkele minuten begaven de lichten het, net zoals in de vorige thuiswedstrijd tegen Racing Genk. Meteen na het oponthoud was het opnieuw opletten geblazen voor Jungdal maar hij kon de dubbele achterstand opnieuw voorkomen.

Westerlo nam in de tweede helft naarmate de partij vorderde de dominantie over maar Jungdal moest zich in het slot meer tonen dan zijn concullega in het andere doel. Zowel Hens, Viltard als Goncalves probeerden het op enkele minuten tijd maar de Deense goalie van Westerlo liet zich niet meer dan één keer verschalken in Denderleeuw.

Door de verdiende driepunter stijgt Dender geen plaats in het klassement maar is plots wel alles opnieuw mogelijk in de Europe Play Offs want Dender staat amper 2 punten achter leider Standard. Westerlo zal uit een ander vaatje moeten tappen als ze nog kans willen maken op dat laatste Europese ticket.