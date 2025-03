Gewaagde keuze van Vincent Euvrard loont: Dender-speler voelt zich helemaal thuis in nieuwe rol

FCV Dender heeft een belangrijke overwinning geboekt tegen KVC Westerlo. Trainer Vincent Euvrard zette Malcolm Viltard verrassend op de rechterflank als wingback. Die keuze pakte goed uit, want de Fransman speelde een sterke wedstrijd.

“Ik heb ooit al eens op deze positie gespeeld", vertelde Viltard in Het Nieuwsblad. "n de voorbereiding speelden we een oefenmatch op Standard die we met 1-5 wonnen. Ik pikte toen ook een goaltje mee. Jammer dat me dat tegen Westerlo niet lukte."

Viltard voelde zich duidelijk goed in zijn nieuwe rol. "Je kan op die positie meer je stempel drukken dan op het middenveld. Jammer van die owngoal, want daardoor mis ik een assist."

De Fransman benadrukte ook hoe sterk het hele team speelde. “We wonnen onze duels en waren de baas op het veld. Deze zege opent perspectieven. Bij een nederlaag stonden we op zeven punten van Westerlo en dan mochten we al een kruis maken over onze ambitie."

Vrijdag speelt Dender tegen KV Mechelen, waar het eerder twee keer van verloor. “Daar hebben we nog iets rekening te vereffen", besluit Viltard.