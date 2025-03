OHL en Sporting Charleroi starten met grote kopzorgen aan de Europe Play-offs

OH Leuven en Sporting Charleroi openden het eerste duel van de Europe Play-offs met een teleurstellende 0-0. OHL zag maar liefst drie spelers uitvallen wegens ziekte/blessure en moest bovendien ook met tien man verder na rood. Sporting Charleroi zag daarentegen een doelpunt afgekeurd worden.

Beide ploegen sloten de reguliere competitie af met 37 punten. Op de laatste speeldag veroordeelde OHL dankzij een 3-2 overwinning STVV tot de Relegation Play-offs. Sporting Charleroi verloor dan weer met 4-2 op het veld van Club Brugge.

De thuisploeg bleek in de regulier competitie twee keer te sterk te zijn voor de Zebra's. Thuis wonnen de Leuvenaars met 1-0 van de Zebra's. Op Mambourg wonnen de Leuvenaars met 0-2 dankzij twee doelpunten van Ikwuemesi die trouwens vanavond de voorkeur kreeg op Zeefuik.

OH Leuven begon het sterkst aan de partij. Banzuzi zorgde al vroeg voor dreiging met een schot op doel, maar Delavallée stond pal. Even later probeerde Ikwuemesi het met een kopbal, maar zijn poging belandde op het dak van het doel. De Leuvenaars claimden nog een strafschop na een duel tussen Ikwuemesi en Andreou, maar de VAR zag er geen handspel in.

Korte invalbeurt

De tweede helft begon dramatisch voor Leuven. Coleman moest al tijdens de rust twee wissels doen wegens ziekte van Ricca en Mitrovic. In hun plaats kwamen Ominami en Mijatovic.

Die laatste mocht ook maar twaalf minuten op het veld staan. De ingevallen Serviër had slechts een halve minuut nodig om een eerste gele kaart te krijgen. Even later, na een elleboog, kreeg de invaller zelfs een tweede gele kaart. Tussendoor moest Birger Verstraete ook al het veld verlaten wegens een blessure.

4️⃣5️⃣’ Jovan Mijatović valt in.

4️⃣6️⃣’ Hij krijgt een gele kaart.

5️⃣7️⃣’ Hij krijgt een tweede geel en rood.



De invalbeurt van Jovan Mijatović was van korte duur. 🫣🚿 #OHLCHA pic.twitter.com/vZhTo1wxMF — DAZN België (@DAZN_BENL) March 28, 2025

VAR brengt redding voor OHL

Op het einde van de wedstrijd leek Charleroi dan toch de drie punten binnen te halen tegen tien man. Andreou scoorde, maar de VAR oordeelde dat Stulic eerder buitenspel stond. En zo starten beide ploegen de Europe Play-offs met een 0-0 gelijkspel.