Chris Coleman niet te spreken over wedstrijdverloop tegen Charleroi: "Iedereen heeft de beelden gezien, ze kunnen zelf hun mening vormen"

OHL en Charleroi openden hun Play-Offs met een 0-0 gelijkspel. De wedstrijd werd gekenmerkt door pech voor OHL, waaronder ziektes, blessures en een snelle rode kaart voor invaller Mijatovic. Trainer Chris Coleman reageerde na de wedstrijd op de moeilijke omstandigheden waarin zijn team zich bevond.

De zorgen voor Chris Coleman begonnen al voor de wedstrijd. In Leuven heerst een soort epidemie, waardoor veel spelers zich ziek melden. Zelfs een jeugdteam van OHL moest een wedstrijd afzeggen, omdat er te weinig spelers beschikbaar waren door ziekte.

Helaas bleef de ziekte niet beperkt tot de jeugd. Ook Ricca en Mitrovic hadden vlak voor de aftrap last van het virus. Tijdens de rust was Coleman dan ook genoodzaakt om beide spelers te wisselen.

In de tweede helft werd de situatie nog erger. Eerst moest Verlinden het veld verlaten met een blessure, en niet veel later volgde Birger Verstraete die in de eerste helft al een tik kreeg. "We wilden kijken of Birger kon doorbijten, maar hij kreeg opnieuw een tik op dezelfde plek en het ging niet meer", aldus Coleman in DAZN.

Domme uitsluiting van Mijatovic

Over de snelle uitsluiting van Mijatovic wilde Coleman weinig kwijt. "Iedereen heeft de beelden gezien, ze kunnen zelf hun mening vormen. De eerste gele kaart was misschien nog te begrijpen, maar wat er daarna gebeurde, laat ik aan anderen over", klonk het diplomatisch.

4️⃣5️⃣’ Jovan Mijatović valt in.

4️⃣6️⃣’ Hij krijgt een gele kaart.

5️⃣7️⃣’ Hij krijgt een tweede geel en rood.



De invalbeurt van Jovan Mijatović was van korte duur. 🫣🚿 #OHLCHA pic.twitter.com/vZhTo1wxMF — DAZN België (@DAZN_BENL) March 28, 2025

Toch bleef Coleman na de wedstrijd zeer positief. “We hebben een punt gepakt tegen een goed Charleroi, wat gezien de omstandigheden eigenlijk een geweldige prestatie is.”