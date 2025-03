KV Mechelen geeft zich niet zomaar gewonnen in Luik en mag zijn wissels bedanken

Net zoals gisteren konden ook Standard en KV Mechelen hun eerste wedstrijd in de Europe Play-offs niet winnen. Bij Standard was Houtondji de grote man met een goal en een assist, terwijl Kiki met zijn eerste doelpunt voor Malinwa een 2-2 gelijkspel uit de brand sleepte voor de Manenblussers.

Voor KV Mechelen begon de avond al met pech. Daam Foulon stond in de basis, maar blesseerde zich tijdens de opwarming. Hij werd vervangen door José Marsa, wat al meteen een tegenvaller was voor de bezoekers.

Houtondji bewijst zijn waarde

Bij Standard nam Houtondji de plaats in van de geblesseerde Zeqiri, en hij eiste meteen een hoofdrol op. Na balverlies van Pflücke kwam de bal bij Lazare, die Houtondji perfect bediende. De spits twijfelde niet en trapte Standard op voorsprong.

KV Mechelen liet zich niet uit het veld slaan en reageerde snel. Pflücke, die zijn fout wilde goedmaken, scoorde de gelijkmaker na een knappe combinatie met Benito Raman.

Gouden wissels

Toch was het opnieuw Standard dat toesloeg. Dit keer was Houtondji de aangever, en hij zette Lazare alleen voor doel. Die schoot de bal beheerst binnen, waardoor Standard met een 2-1 voorsprong de rust inging.

In de tweede helft gebeurde er niet veel, maar KV Mechelen mag zijn wissels dankbaar zijn voor het punt in Luik. Het waren dan ook invallers Schoofs, Antonio en Vanrafelghem die voor de 2-2 eindstand zorgden. Na een knappe onderlinge combinatie gaf Antonio de assist op Kiki die de wedstrijd besliste. Voor Kiki was het zijn allereerste doelpunt in de Jupiler Pro League.