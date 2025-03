Eerste goal voor 'Kiki' Vanrafelghem op hoogste niveau: "Ik kreeg ook van hem felicitaties"

KV Mechelen speelde 2-2 gelijk op bezoek bij Standard. Keanu Vanrafelghem was de auteur van het tweede Mechelse doelpunt.

Keanu Vanrafelghem maakte vorig seizoen het mooie weer bij Sporting Hasselt. Hij begon dit seizoen nog bij Patro Eisden, maar zit sinds de winterbreak bij KV Mechelen.

Op Sclessin scoorde hij zijn eerste goal voor Malinwa en dat deed toch wel iets. Al is de druk niet zo groot in de Europe Play-offs. “Ja, misschien is dit wel een perfect kader voor mij”, lacht de aanvaller bij Het Laatste Nieuws.

“Bijzonder veel druk ligt er niet op de wedstrijden in deze nacompetitie. Toch niet in de eerste weken, omdat alles nog altijd op een zakdoek ligt in het klassement. Maar ik denk dat KV Mechelen best wel eens de beste ploeg van play-off 2 zou kunnen worden.”

De felicitaties voor zijn doelpunten kwamen bijzonder snel binnen. “Op mijn smartphone stroomden de sms’jes en appjes binnen na mijn goal. Ik kreeg ook felicitaties van Stijn Stijnen. Het is prettig te voelen dat ze me blijven volgen. Omgekeerd is dat ook het geval. Dat Patro een plaats in de kruisfinales van tweede klasse versierde, maakte me enkele weken geleden heel blij.”

Vanrafelghem moet toegeven dat de eerste maanden bij KV Mechelen niet eenvoudig waren. “Maar ik werd door mijn nieuwe teammaats goed opgevangen en gesteund. Zo kon ik naar dit moment toewerken. Dit is er eentje om te koesteren.”