Standard duidelijk overklast door KV Mechelen: een zorgwekkend verschil voor de Rouches

Heeft Standard fysiek gefaald tegen KV Mechelen? De Rouches kwam twee keer op voorsprong, maar hadden slechts 28% balbezit in de rust en slaagden er nooit in om te reageren na de tweede gelijkmaker van Mechelen.

Zaterdagavond speelde Standard een spannende wedstrijd tegen Mechelen, waarbij de Luikse ploeg twee keer op voorsprong kwam, maar uiteindelijk toch niet kon winnen. KV Mechelen kwam beide keren terug, met de tweede gelijkmaker van Keano Vanrafelghem, twintig minuten voor het einde. Standard had nog genoeg tijd om te reageren, maar de spelers waren duidelijk ontmoedigd, zoals Ibrahim Karamoko na afloop erkende.

"Dat tweede doelpunt doet echt pijn, vooral omdat we met drie punten wilden vertrekken”, zei Karamoko na afloop. "Het was teleurstellend om dat doelpunt te incasseren, net toen we dachten dat we de overwinning bijna in handen hadden. Het had invloed op ons moraal, maar zo is het spel. We moeten leren om te reageren op een tegendoelpunt en in het algemeen beter presteren."

Standard kreeg fysiek een klap

Fysiek gezien kreeg Standard ook een klap. De laatste weken presteert de aanval van Ivan Leko beter, maar de verdediging is niet meer zo solide als eerder dit seizoen. In de eerste helft was Standard gevaarlijk, maar ze liepen vooral achter de bal aan, wat fysiek merkbaar was. Volgens de Pro League-statistieken liepen de Rouches vier kilometer meer dan Mechelen in de hele wedstrijd.

"We waren in de eerste helft vooral gefocust op de aanval, maar dat was in de tweede helft minder het geval. Het was een moeilijke avond voor ons. We hebben 28% balbezit bij de rust, en misschien was het gewoon een gebrek aan frisheid, wat ons achter de bal deed aanlopen."

Persoonlijk doet Karamoko het wel goed sinds zijn komst in Luik. De jonge Fransman heeft zijn plek in de ploeg steeds meer gevonden. "Ik heb de laatste paar wedstrijden geen gele kaart meer gepakt, ik probeer beter te anticiperen en minder fouten te maken. Duels maken nu eenmaal deel uit van mijn spel, maar ik werk eraan tijdens de trainingen."