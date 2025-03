Last minute afgehaakt: Vanderbiest geeft opvallende verklaring voor blessure van Foulon

Daam Foulon moest op het allerlaatste moment nog afhaken voor de wedstrijd tegen Standard. Coach Fred Vanderbiest gaf uitleg over zijn afwezigheid.

KV Mechelen kon dankzij een overwinning op het veld van Standard meteen naar de leiding springen in de Europe Play-offs, maar het moest tevreden zijn met een gelijkspel. Het kwam twee keer op achterstand op Sclessin, maar het werd nog 2-2.

KV Mechelen kon tegen Standard niet rekenen op Daam Foulon. Hij stond wel op het wedstrijdblad, maar raakte tijdens de opwarming nog geblesseerd. Al was het eerder een reactie op een eerder opgelopen blessure.

Veld oorzaak van blessure van Foulon

"Daam had last van zijn kuit", zei trainer Fred Vanderbiest achteraf bij Gazet van Antwerpen. "Tegen Sint-Truiden (eind februari, nvdr.) had hij die blessure opgelopen en hij voelde nu een reactie."

Donderdag en vrijdag kon Foulon wel nog gewoon meetrainen, maar halverwege de opwarming kon hij plots niet meer verder. "Ik denk dat de hardheid van het veld er ook iets mee te maken had, want dat veld was niet top", zei Vanderbiest verrassend.

Er is dan ook geen risico genomen met Foulon, want KV Mechelen rekent nog op hem in de rest van de play-offs. Na dit seizoen vertrekt Foulon naar Antwerp, afscheid nemen met eindwinst in de Europe play-offs en strijden om een Europees ticket zou dan ook mooi zijn.