Wissels van Vanderbiest redden KV Mechelen: "Als hij dat al begint te doen, dan..."

KV Mechelen is de Europe Play-offs begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Standard. De Mechelaars leken op weg naar een nederlaag, maar dankzij enkele geslaagde wissels van coach Fred Vanderbiest sleepten ze alsnog een punt uit de brand.

De wedstrijd begon evenwichtig, maar Standard wist de eerste helft af te sluiten met een voorsprong. KV Mechelen had het moeilijk om grote kansen te creëren en gaf verdedigend weinig weg, maar incasseerde toch twee tegendoelpunten.

Na meer dan een uur spelen besloot trainer Fred Vanderbiest in te grijpen met een drievoudige wissel. Rob Schoofs, Bill Antonio en Kiki Vanrafelghem kwamen in het veld en zorgden vrijwel meteen voor een ommekeer in de wedstrijd. "Daar moet je een beetje geluk in hebben", gaf Vanderbiest toe in De Gazet van Antwerpen.

Wissels veranderen wedstrijd

De wissels betaalden zich snel uit. Schoofs gaf een slimme pass, Antonio leverde de assist en Vanrafelghem werkte beheerst af voor de gelijkmaker.

De jonge aanvaller vierde uitbundig, maar kreeg meteen steun van zijn coach. "Kiki moet je gewoon laten doen, die komt vanzelf weer met zijn voetjes op de grond."

Ook Bill Antonio toonde opnieuw zijn kwaliteiten. De vleugelaanvaller, die een lange blessure achter de rug heeft, liet flitsen van zijn snelheid zien. "Hij loopt drie keer Camara voorbij, en dat is een van de snelste wingbacks van de competitie. Als den Bill dat begint te doen, dan weet je dat hij terug op niveau komt", merkte Vanderbiest op.