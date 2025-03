🎥 Tijdens de rust ingebracht, al terug in de kleedkamer voor het uur: de domme rode kaart bij OH Leuven

Charleroi slaagde er gisteravond niet in om te winnen van Leuven (0-0). De Zebra's speelden nochtans meer dan een halfuur met elf tegen tien.

Voor hun debuut hebben de Play-offs niet geleid tot een aanvalsspektakel, verre van dat. Charleroi heeft echter geprobeerd om spel te creëren, maar was niet scherp genoeg in het laatste derde van het veld om te winnen, zoals vaak dit seizoen.

De dominantie van Charleroi werd nog meer geaccentueerd kort voor het uur, toen de Zebra's zich in numerieke meerderheid bevonden. Jovan Mijatovic zal zich zijn invalbeurt nog lang herinneren.

De jonge Servische aanvaller kwam met een al vrij indrukwekkend cv aan bij Den Dreef, aangezien New York City (dat hem uitleent aan OHL) een jaar geleden maar liefst acht miljoen betaalde om hem weg te plukken bij Rode Ster Belgrado. Maar de jongen heeft nog wat te leren.

Chris Coleman 'not amused'

Omdat hij slechts één keer sinds zijn aankomst in België als basisspeler was opgesteld, zag de Servische belofteninternational deze invalbeurt vanaf de rust als een kans om zich te tonen en hij had honger. Misschien wel iets te veel.

30 seconden later kreeg hij al geel nadat hij nutteloos in de voeten van Antoine Bernier dook in plaats van te temporiseren. Het kostte hem vervolgens iets meer dan tien minuten om zijn tweede gele kaart te pakken voor een te hoog opgetrokken elleboog in een duel. Zijn eerste rode kaart ooit.