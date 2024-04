Eerste wedstrijd in Relegation Play-offs eindigt in een troosteloos 0-0 gelijkspel tussen Charleroi en RWDM

In de Relegation Play-offs speelden Charleroi en RWDM 0-0 gelijk. RWDM had kunnen winnen maar spits Biron laat de kansen liggen. De Brusselaars blijven zo laatste in de stand.

Voor beide coaches was het hun eerste wedstrijd. Bij Charleroi stond Rik De Mil voor de eerste keer langs de lijn, voor RWDM mocht Yannick Ferrera dat doen. De invloed van Rik De Mil was te merken in de opstelling van Charleroi. Sterkhouder Ilaimaharitra begon op de bank. Ook Bager en Badji moesten plaatsmaken. Zorgane, Bernier en Dabbagh kwamen in de ploeg.

Ook Yannick Ferrera drukte meteen zijn stempel door bij RWDM met maar liefst vier wissels ten opzichte van de elf tegen Cercle Brugge. Hubert, Abe, Mboup en Ebiowei kregen de voorkeur op Defourny, Abner, Mercier en Biron.

De wedstrijd begon slordig langs beide kanten. Na twintig minuten is Charleroi daar voor het eerst. Bernier kopt het leer buiten bereik van Hubert op de paal. Op slag van rust komt RWDM nog met een kans, Carlos Alberto besluit zijn poging op Koffi.

In de tweede helft start Charleroi dominant maar krijgt via een fout van Heymans toch een strafschop tegen. In de 56ste staat Biron oog in oog met Koffi. De spits neemt een korte aanloop en ziet zijn penalty gered worden dor Koffi. Tien minuten later is daar opnieuw Biron die vanop een halve meter de bal maar binnen hoeft te tikken maar toch onbegrijpelijk mist.

De wedstrijd eindigde zo in een 0-0 gelijkspel. Vooral RWDM gaat met een zuur gevoel naar huis na de missers van Biron. Zondagmiddag kan de winnaar in Eupen-KV Kortrijk een gouden zaak doen in het klassement.