KV Kortrijk kan zijn goede vorm niet bevestigen tegen Eupen

Een zenuwslopende degradatietopper eindigt uiteindelijk in een billijk gelijkspel. Een puntendeling waar vooral Eupen dankbaar voor zal zijn.

Gezapige eerste helft

Het wedstrijdbegin was rustig, een mix van gevoelens na de recente prestaties. Emond probeerde de wedstrijd te openen, maar zijn schoten waren niet krachtig genoeg om KVK-doelman Pirard te bedreigen. Tot dusver het grootste gevaar in de wedstrijd.

KV Kortrijk domineerde het spel en had de controle over de bal, maar het voetbal was verre van prijzenswaardig, vooral in de eerste helft. Op sommige momenten was het zelfs saai.Er was hoop op verbetering in de tweede helft.

De bezoekers op voorsprong

Het openingsdoelpunt van de wedstrijd kwam snel na de rust. Eupen-doelman Nurudeen kon een hoge voorzet niet ver genoeg wegwerken, waardoor Kangwa Davies vond met een nauwkeurige pass. De Welshman faalde niet en bracht zijn team op voorsprong, 0-1. Zo waren de eerste vijf minuten van de tweede helft meteen levendiger dan de hele eerste helft.

Charles-Cook matchwinnaar voor Eupen

Na deze opleving verdween het tempo opnieuw uit de wedstrijd. Grote kansen waren schaars, afgezien van een kopbal van Avenatti. De vele wissels vertraagden het spel, wat leek te werken in het voordeel van KV Kortrijk. Maar in de 80e minuut veranderde alles. Invaller Charles-Cook haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied en zag zijn schot prachtig voorbij Pirard in het doel verdwijnen. Uit het niets stond het 1-1.

Beide teams schieten hier niet veel mee op, maar Eupen zal toch tevreden terugkijken op dit late gelijkspel.