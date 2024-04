Frustrerend tegenover opgelucht! De reacties na KAS Eupen tegen KV Kortrijk kunnen niet meer verschillend zijn

De ene was blij en opgelucht, maar bij de andere doelpuntenmaker was er vooral frustratie. Eén doelpunt brengt niet altijd de dezelfde emoties naar boven.

KV Kortrijk vs Eupen

Bijna kon KV Kortrijk zijn sterke reeks verderzetten. Het liep echter op een stug Eupen en verliest zo kostbare punten in volle degradatiestrijd. KV Kortrijk kan zijn goede vorm niet bevestigen tegen Eupen

Voor de camera van Sporza hadden de twee doelpuntenmakers de kans om hun wedstrijdanalyse te geven.

Isaak Davies van KV Kortrijk

"Het was een lastige wedstrijd, zoals het in de play-offs altijd zo zal zijn. We hadden wat ongeluk en verdienden de drie punten. Dat doelpunt scoren was alles wat we nodig hadden, toch laten we de overwinning liggen. Frustrerend", sluit de doelpuntenmaker van KV Kortrijk af.

​Regan Charles-Cook van KAS Eupen

Bij Regan Charles-Cook was er dan weer eerder een opluchting dat ze nog een punt konden meegraaien.

"Het belangrijkste is dat we toch iets uit deze wedstrijd halen. Het was toernooivoetbal met een nerveus begin, we bleven geduldig en uiteindelijk konden we de scheve situatie gelukkig rechttrekken", reageerde een opgeluchte Charles-Cook