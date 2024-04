Freyr Alexandersson baalt het puntenverlies van KV Kortrijk tegen KAS Eupen

Een puntendeling in de degradatietopper tussen KV Kortrijk en KAS Eupen. Freyr Alexandersson baalde dan ook na de wedstrijd die KV Kortrijk had kunnen winnen.

KV Kortrijk ziet zege ontsnappen

Even leek het erop dat KV Kortrijk de volle buit kon pakken op het veld van KAS Eupen. Het liep echter anders uit. KV Kortrijk kan zijn goede vorm niet bevestigen tegen Eupen

Voor Freyr Alexandersson, de trainer van KV Kortrijk, had zijn ploeg altijd moeten winnen.

Eén echt goede speler bij beide ploegen

“Er was een speler die vandaag echt goed was en dat was er eentje van Eupen”, aldus KVK-coach Freyr Alexandersson na de wedstrijd. “Ik heb het over Charles-Cook. Wat hij deed, was geweldig. Hij gebruikte zijn directe tegenstander om het onze keeper moeilijk te maken waardoor die het leer niet goed zag vertrekken. Chapeau. Dat hadden wij ook nodig. Een speler die uit het niets een doelpunt kon maken, want het was geen al te beste wedstrijd. Als je dan zo iemand rondlopen hebt, dan heb je mazzel.”

Beide doelpuntenmakers stonden de pers te woord na de wedstrijd en hadden beide een ander gevoel. Frustrerend tegenover opgelucht! De reacties na KAS Eupen tegen KV Kortrijk kunnen niet meer verschillend zijn

Weinig kwaliteit in de wedstrijd

“Er was weinig kwaliteit aanwezig in deze match. Misschien komt dat wel doordat beide teams plots drie weken geen wedstrijd hadden in het midden van het seizoen, dat neemt het ritme en het gevoel uit een groep. Eupen heeft hun best gedaan en ons op sommige momenten goed onder druk gezet, maar wij mogen hier nooit vertrekken met een puntje."

"Als je kijkt naar het spelbeeld, dan moesten wij hier altijd winnen. Jammer. Niemand was slecht vandaag, maar we misten ook enkele topprestaties. Ik ben vooral tevreden met mijn defensie, ze stonden hun mannetje”, sloot de Alexandersson af.