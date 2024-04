🎥 Supporters Charleroi hebben er genoeg van, spelers én Bayat zijn andermaal de gebeten hond: "Gaan alles bij je vernielen thuis"

Sporting Charleroi begon de play-downs met een 0-0 gelijkspel tegen RWDM. Eerder deze week had het bestuur van Charleroi nogmaals aangegeven dat het bestuur volop achter Mehdi Bayat staat. De fans? Die denken er anders over.

De Charleroi-ultras hebben Mehdi Bayat al maandenlang tot hun hoofddoelwit van woede gemaakt. Een mislukte zomertransferperiode, een seizoen dat absoluut niet verloopt zoals gepland, ... Het waren maar de eerste tekenen dat het niet goed gaat tussen de supporters en Bayat.

Het bestuur toonde nogmaals dat het nog steeds achter Bayat staat, maar de communicatie tussen hem en de fans loopt heel stroef. Het was dus niet verrassend dat er tijdens de eerste wedstrijd in de play-downs veel kritiek op Bayat kwam.

Duidelijke kritiek richting Bayat

De sterke man van Charleroi had vooraf aangegeven dat er geen enkele kans was dat Charleroi die play-downs zou moeten spelen. Tifo's werden geweigerd tegen RWDM, dus kwamen de fans met een andere optie. Bladeren papier werden opgestoken door de hele T4, met daarop de woorden "Bayat Out".

Vlak voor de aftrap weerklonken er liederen zoals "Allez Bayat, casse-toi de chez nous" ("Ga weg Bayat, verlaat ons"), "Bayat, Bayat, on t'enc*le" ("Bayat, Bayat, we n**ken je") en het bekende lied "Mehdi Bayat, on va tout casser chez toi" ("Mehdi Bayat, we gaan alles vernielen bij jou thuis"). Een vijandige sfeer die stopte zodra de wedstrijd begon: de supporters begonnen toen te zingen om hun team te steunen.

Aan het einde van de wedstrijd, na enkele schuchtere "Bougez vos c*illes" ("Beweeg jullie konten") gericht aan de spelers, samen met een nogal dreigend "Si on descend, on vous descend" ("Als we degraderen, degraderen we jullie"), werd opnieuw Mehdi Bayat op ironische wijze aangesproken: "Merci Bayat, merci Bayat", riepen de supporters.