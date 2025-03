Rollercoaster in strijd tegen degradatie: Kortrijk van de hemel naar de hel en levend op hoop tegen Cercle Brugge - doek valt voor Beerschot

Door de overwinning van STVV tegen Beerschot kon het doek voor De Mannekes vallen als Cercle Brugge zou winnen van Kortrijk. De Kerels van hun kant wisten dat ze ook absoluut moesten winnen om nog te mogen dromen van de redding. En dus kregen we een nagelbijter in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk kon bij een overwinning de strijd tegen degradatie nog een beetje interessanter maken of interessant houden en dus wilde het in eigen huis de jacht openen op de ploegen voor hen. Veel excuses hadden ze niet meer: winst was een must.

Voor Cercle Brugge is dat eigenlijk ook zo, want zij moeten ook nog rekening houden met STVV in de strijd om de dertiende en enige écht veilige plaats in de Relegation Play-offs.

Echte cupwedstrijd

Twee ploegen onder stress en druk? Dan weet je dat het moeilijk kan gaan worden. Of op z'n minst een echte cupmatch. Veel bitse duels, weinig kansen kregen we - zeker in de eerste helft.

De expected goals van beide ploegen zou ook na negentig minuten onder de 1 blijven - dat zegt genoeg. Al kregen we wel vier doelpunten te zien. Te beginnen met Bram Lagae, die een corner van Kadri kon binnenkoppen.

Diezelfde Lagae zou nog voor de rust worden uitgesloten omdat hij de laatste man was bij een foutje. Een strenge beslissing van Visser en ook een enorm kantelpunt, want Kortrijk moest zo bijna een uur verder met een man minder.

Venijn in de staart

De Vereniging buitte dat in de tweede helft uit, door tot twee keer toe uit te pakken met een knap afstandschot. Eerst was het Lawrence Agyekum die voor de gelijkmaker zorgde, daarna leek Thibo Somers de boeken dicht te doen.

In de blessuretijd kon Kadri met een afgeweken schot alsnog een puntje thuishouden voor een knokkend Kortrijk, dat zich nog niet gewonnen lijkt te geven. Met de 2-2 schieten ze echter niets op in de stand, voor Beerschot valt het doek definitief.