Kan Bernd Storck het opnieuw doen? Een nieuw wonder is mogelijk in Kortrijk

KV Kortrijk bevindt zich opnieuw op de rand van de afgrond, maar met Bernd Storck aan het roer is er terug hoop. De man die eerder Moeskroen en Cercle Brugge redde, lijkt opnieuw in staat om de Kerels uit hun benarde situatie te halen.

KV Kortrijk is een beetje als de pleister van kapitein Haddock. Het maakt niet uit hoe hard je probeert ervan af te komen, het komt altijd terug. Al meerdere seizoenen danst KVK op de rand van de afgrond, maar het slaagt er telkens weer in om recht te krabbelen.

Toch lijkt telkens alles klaar te liggen voor de val. Een schrijnend gebrek aan ambitie bij elke transferperiode, wat destijds werd aangekaart door enkele spelers.

Het is niet normaal dat Glen De Boeck en Yves Vanderhaeghe, ondanks alle respect voor hun eerdere successen, zo gemakkelijk een club in 1A vinden. Kortrijk heeft te vaak deelgenomen aan deze ‘recycling’ zonder succes, wat de club keer op keer in lastige situaties heeft gebracht.

Bernd Storck is een wonderdokter

De rol van brandweerman om brandjes te blussen is niet bepaald benijdenswaardig voor een coach, aangezien het vaak betekent dat je telefoontjes krijgt van clubs in de onderste regionen. Maar op 62-jarige leeftijd, na een mislukte periode bij Genk, heeft Bernd Storck zich hierbij neergelegd.

In België is hij een wonderdokter geworden. Onder zijn leiding heeft een zieltogend Moeskroen een seizoen boven verwachting gepresteerd. Vervolgens is een al ter dood veroordeeld Cercle Brugge teruggekeerd uit de diepten om zich te redden, mede dankzij een geniale transferperiode.

Met een vernieuwde verdediging (Duverne-Tsunoda) en extra aanvallende kracht lijkt de situatie voor Kortrijk eindelijk wat rooskleuriger. Storck kan nu, na een sterke eindspurt in de reguliere competitie (7 op 12), de hoop doen oplaaien dat KVK een tweede wonder kan bewerkstelligen, een jaar nadat Freyr Alexandersson hen uit hun coma haalde. Natuurlijk, er is nog steeds de 6 punten achterstand op Cercle Brugge en winst afgelopen zondag was ideaal geweest, maar gezien het verloop van de wedstrijd is een punt veel waard.

Volgende week zal duidelijk worden of de Kerels het echt waar kunnen maken. Er mag niet veel meer verloren worden in de play-downs. Door steeds met vuur te spelen, zou je bijna willen dat KV Kortrijk eindelijk de gevolgen van hun risicovolle spel ondergaat. Maar met Bernd Storck aan het roer, weet je maar nooit…