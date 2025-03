STVV mag zijn vedetten bedanken, Beerschot kan morgen al zeker zijn van degradatie (en weeral schoten ze in eigen voet)

Beerschot stond al heel vroeg met tien, maar STVV geraakte in de eerste helft niet aan een goal. In de tweede werd de code wel gekraakt door het duo Bertaccini-Lapoussin. Beerschot kan morgen al zeker zijn van degradatie.

De match kon niet slechter beginnen voor Beerschot. Al na zes minuten moesten de Ratten met tien verder na een wel heel ondoordachte tackle van Cagro op Janssens. De VAR riep scheidsrechter Verboomen naar het scherm en iedereen voelde de bui al hangen: direct rood.

🟥 | Een rampzalige start voor Beerschot, dat al na 3️⃣ minuten met 10 staat. 🫠⏳ #BEESTV pic.twitter.com/LIVZX2VfU6 — DAZN België (@DAZN_BENL) March 29, 2025

Met een numerieke minderheid moest Beerschot achteruit. STVV profiteerde en had kansen via Patris, Lapoussin en Bertaccini, maar bij de thuisploeg wierpen ze lijf en leden voor de schoten. Dat werd nog maar eens in de verf gezet net voor de rust, toen er maar liefst vier pogingen van de Truienaars van dichtbij werden afgeblokt.

Chapeau voor de strijdlust en mentaliteit van de tien overgebleven Mannekes. Zelf konden ze nog weinig klaarmaken offensief, behalve een schot van Colassin dat voorlangs hobbelde. Dat ze de rust met 0-0 haalden, mocht echter een half mirakel genoemd worden.

Kuyt kan enkel pandoering vermijden

Maar dat werd na de pauze al snel rechtgezet na een heerlijke combinatie. Bertaccini werd op de flank diep gespeeld en hij gaf de bal door drie verdedigers heen mee aan Lapoussin. Die werkte dan ook nog eens perfect af. Die twee kunnen op de linkerflank echt wel brokken maken.

De 0-1 stond op het bord en dus was het moeilijkste gedaan. STVV kreeg nog wel wat kansen, maar Beerschot-trainer Dirk Kuyt had quasi al zijn aanvallers naar de kant gehaald voor verdedigers. De degradatie kunnen ze niet meer ontlopen, maar een pandoering wou hij wel vermijden. Bijna werd het zelfs 1-1 toen Martha net voorlangs trapte.

Morgen kan Beerschot al zeker zijn van de degradatie als Cercle Brugge wint van KV Kortrijk. En anders is het toch uitstel van executie. STVV staat nu toch voor één dag helemaal bovenaan het klassement in de Relegation Play-offs.