Dirk Kuyt moet van concurrentie niets weten: "Daar heb ik geen behoefte aan"

Beerschot staat een stap dichter bij de degradatie. De ploeg van Dirk Kuyt kan vanavond al officieel gedegradeerd zijn als Cercle Brugge wint in Kortrijk.

De wedstrijd begon slecht voor Beerschot. Al na drie minuten kreeg Welat Cagro een rode kaart voor een onnodige tackle.

“Cagro moet daar de tackle niet inzetten. Dat was onnodig en dom", analyseert trainer Dirk Kuyt in de Gazet van Antwerpen.

Beerschot moest daarna met tien man verder, maar toch was Kuyt zeer positief over de inzet van zijn jongens. “Je zag dat ze alles gaven, en de supporters steunden ons. Uiteindelijk zat het voor de zoveelste keer niet mee. Dat is eigenlijk het jaar van Beerschot.”

Degradatie is bijna een feit

De nederlaag tegen STVV betekent dat Beerschot vanavond al officieel gedegradeerd kan zijn als Cercle Brugge wint in Kortrijk. Toch gaf Kuyt aan dat hij geen behoefte had om die wedstrijd te volgen.

“Daar heb ik geen behoefte aan. Achteraf zullen we die wedstrijd wel analyseren, omdat Cercle onze volgende tegenstander is", besluit de trainer van Beerschot.