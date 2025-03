STVV grote winnaar in playdowns: "Maar daar kwamen ze heel goed weg"

STVV heeft dit weekend de beste zaak van alle ploegen in de playdowns gedaan. De eigen zege en het gelijkspel in de andere match levert de troepen van Felice Mazzu de leidersplaats op.

STVV sprong dit weekend over Cercle Brugge naar de eerste plek in de playdowns. Al had de overwinning ook anders kunnen uitdraaien. De rode kaart van Beerschot in het duel tegen STVV was volgens Serge Gumienny zelfs donkerrood waard.

“Cagro ging met de voet vooruit in op het been van Janssens en raakte hem tussen enkel en knie. Heel gevaarlijk, zeker aan die intentie. De studs waren geheven, als die zo naar een scheenbeen gaan, houdt iedereen de adem in”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Dat de VAR nodig was om dit te zien begrijpt de ex-scheidsrechter niet, maar gelukkig werd het wel rechtgezet. In de slotfase had STVV dan weer het geluk aan zijn zijde.

Een lijn heeft Gumienny niet gezien, maar hij gaat er van uit dat het heel nipt buitenspel was. “Als de offside niet was vastgesteld, had STVV een groot probleem gehad. Dan had het opnieuw niets te vertellen gehad als Verboomen de bal op de stip had gelegd”, klinkt het.

“Gezien Musliu aan de achterkant zat en zijn opponent daar aanliep, vreesde ik voor een zoveelste elfmeter tegen STVV. Buitenspel heeft de discussie opgeheven. Een juiste beslissing volgens mij, maar STVV kwam goed weg dat Mbe Soh daar net iets te ver zat”, besluit Gumienny.