Serge Gumienny wil nog wat kwijt over vroege rode kaart van Beerschot: "Dat begrijp ik niet"

Beerschot verloor zijn eerste wedstrijd van de Relegation Play-offs meteen van STVV. Een heel vroege rode kaart had daar ongetwijfeld heel wat mee te maken.

Beerschot kon moeilijk slechter beginnen aan de wedstrijd. Na slechts vijf minuten spelen kreeg Welat Cagro een rood karton te zien na een veel te roekeloze tackle.

Scheidsrechter Nathan Verboomen besloot niet meteen om rood te geven. Dit gebeurde uiteindelijk pas nadat de VAR er wel een clear-error in zag. Serge Gumienny is heel blij dat die rode kaart er nog kwam.

"De rode kaart voor Beerschot was donkerrood", zegt Gumienny bij Het Belang van Limburg. "Cagro ging met de voet vooruit in op het been van Janssens en raakte hem tussen enkel en knie. Heel gevaarlijk, zeker aan die intentie."

"De studs waren geheven, als die zo naar een scheenbeen gaan, houdt iedereen de adem in. Ik begrijp dan ook niet dat de VAR nodig was om dit te zien. Dat Kuyt het niet gezien had en met andere dingen bezig was, kan ik wel aannemen, maar de scheidsrechter op het veld had dit altijd meteen moeten vaststellen", gaat Gumienny verder.

De voormalige scheidsrechter merkt wel het goede werk van de VAR op. "Wel goed dat men dit heeft rechtgezet. De VAR heeft hier prima zijn werk gedaan."