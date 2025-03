Rode kaart nekt Beerschot opnieuw: trainer Dirk Kuyt windt er geen doekjes meer om

Beerschot kon zich mits een wonder nog verzekeren van het behoud in de eerste klasse via de Relegation Play-offs. Een vroege rode kaart speelde Dirk Kuyt en co echter parten.

Thuis winnen van STVV was voor Beerschot absoluut noodzakelijk om nog kans te maken op het behoud. Na vijf minuten liep het echter al fout na een rode kaart voor Welat Cagro, waardoor Beerschot nog 85 minuten met z'n tienen moest spelen. "Na een hele week werken kon ons plan de prullenbak in. Dat is enorm frustrerend", zei trainer Dirk Kuyt achteraf bij Sporza. Met tien tegen elf vond Kuyt wel dat zijn ploeg zich goed staande hield tegen STVV. Beerschot verdedigde goed, maar STVV had bijzonder veel kansen. Met 28 schoten, waarvan 12 op doel, was het veruit de gevaarlijkste ploeg. Uiteindelijk brak Loïc Lapoussin de ban in de 53ste minuut, meer had STVV niet nodig voor de drie punten. Opnieuw rode kaart voor Beerschot Voor Beerschot was het al de derde keer in vier wedstrijden dat het de wedstrijd niet met elf spelers uitspeelde. Enkele weken geleden op het veld van STVV kwamen daar ook nog twee penalty's bij. Voor Kuyt allemaal van het goede te veel. "Alleen, zonder de scheidsrechter de schuld te geven: ik kan niet meer tellen hoeveel rode kaarten we geslikt hebben en hoeveel penalty's we tegen gekregen hebben de voorbije matchen. Zo worden de zaken lastig."