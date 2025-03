Wolke Janssens niet te spreken over wilde tackle van Beerschot-speler Welat Cagro

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV is goed aan zijn strijd om het behoud begonnen met een overwinning op het veld van Beerschot. De Kaneries speelden wel 85 minuten met elf tegen tien na een tackle van Cagro op Janssens.

Voor de start van de Relegation Play-offs had STVV al een mooie voorsprong op hekkensluiter Beerschot, maar Kortrijk was door een zes op zes genaderd tot op vijf punten. Goed de play-offs starten was dus de boodschap voor STVV.

Beerschot hielp wel een handje na een wilde tackle van Cagro op Janssens na vijf minuten, waardoor STVV bijna de hele wedstrijd met elf tegen tien kon spelen. Janssens ontsnapte dan weer aan een stevige blessure.

"Ik begrijp ook niet goed wat hem bezielde om daar, op die plek en op dat moment in de wedstrijd, er zo in te vliegen", zei Janssens bij Het Nieuwsblad. "Hij raakte me gelukkig op de kuit en niet vol op de knie. De schade valt mee."

Slaat STVV een kloof tegen Kortrijk en Cercle Brugge?

Met een mannetje meer werd het voor STVV iets makkelijker, al kon Lapoussin slechts één van de twaalf pogingen binnen het kader afwerken. Met een 0-1 zege bracht STVV zijn opdracht tot een goed einde, waardoor het voorlopig leider is in de Relegation Play-offs.

Met thuiswedstrijden tegen Kortrijk en Cercle Brugge kan STVV al een bijzonder grote stap zetten richting het behoud. "Als we daar goede resultaten kunnen neerzetten, zijn de laatste twee plekken al niet voor ons. Dat moet het doel zijn."