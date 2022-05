Villarreal was dicht bij een stunt, maar Liverpool FC stoot door naar de finale van de Champions League

Het leek dat de wedstrijd tussen Villarreal en Liverpool al gespeeld was na de 2-0 winst van de Engelsen op Anfield Road. Niets was minder maar dan dat.

Voor de wedstrijd zag het er niet goed uit voor Villarreal. Voormalig speler van Club Brugge, Arnaut Danjuma moest verstek geven omwille van een spierblessure. Toch was Villarreal niet van plan zich naar de slachtbank te leiden.

1ste helft

De Spanjaarden begonnen uitstekend aan de partij en leverde na 3 minuten al het openingsdoelpunt op via Boulaye Dia. De thuisploeg denderde voort en dit resulteerde in een 2-0 voorsprong met de rust. Doelpuntenmaker van dienst was Francis Coquelin. Zo was de voorsprong van Liverpool van de tafel geveegd.

2de helft

Jürgen Klopp greep in tijdens de rust. Niet alleen met (naar alle waarschijnlijkheid) een donderpreek, maar ook door Diogo Jota van het veld te halen en Luis Diaz in te brengen. Villarreal hield stand tot de 62de minuut en op aangeven van Mohamed Salah werkte Fabinho de 2-1 tegen de netten. Amper 5 minuten later stonden de bordjes terug in evenwicht dankzij invaller Luis Diaz.

Villarreal probeerde het tij te keren door een dubbele wissel door te voeren (Pedraza voor Coquelin en Chukwueze voor Moreno) maar zonder succes. Want het was de onvermijdbare Sadio Mané die de 2-3 tegen de netten joeg.

Voor Villarreal en vooral Etienne Capoue eindigde de wedstrijd nog in mineur. Na twee assists moest hij met twee gele kaarte in de 85ste minuut de kleedkamer opzoeken.

Zo eindigt het sprookje van Villarreal in de Champions League dit seizoen. De hoofdprijs konden ze niet winnen, maar harten hebben ze wel veroverd. Liverpool plaatst zich voor de finale van de Champions League en weet morgenavond dat Real Madrid of Manchester City hun tegenstander zal zijn.