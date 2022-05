Sterke man Villarreal woedend op Nederlandse ref: "Dat was een schandalige beslissing"

Na de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd gaf geen mens nog een stuiver om de kansen van Villarreal tegen Liverpool. Meer dan een helft lang leken de Spanjaarden op weg naar een mirakel, maar Liverpool stelde in het slothalfuur orde op zaken (2-3).

In Marca was Fernando Roig Negueroles, de sterke man van Villarreal, erg streng voor Danny Makkelie. De Nederlandse ref floot geen strafschop na een overtreding van Allison op Lo Celso. "Ik ben niet boos en ben vooral trots dat we zo ver geraakt zijn, maar dit was een slechte wedstrijd van Makkelie."

"Iedereen in het stadion zag dat het een strafschop was, alleen hij zag het anders. Het was een schandalige beslissing. De scheidsrechter was vandaag niet op het niveau van de wedstrijd. Verschrikkelijk was het."

Negueroles verstopte zich echter niet achter de beslissingen van de ref. "Liverpool was erg sterk, eigenlijk had de score nog hoger kunnen oplopen", besefte hij.