Virgil van Dijk: "Eigenlijk ging alles mis, maar het maakt me geen reet uit"

Een uur lang leek Liverpool het zichzelf erg moeilijk te maken op bezoek bij Villarreal. Toen Fabinho de 2-1 scoorde, was de opluchting groot bij de Reds, die uiteindelijk met 2-3 wonnen. De finale van de Champions League is een feit, maar na afloop was Virgil Van Dijk streng voor zijn ploeg.

De aanvoerder van Liverpool kon niet anders dan toegeven dat Liverpool niet thuisgaf voor de pauze. Voor de camera van RTL7 was de Nederlander eerlijk in zijn analyse. "Dit was uiteraard het scenario waar we niet op gehoopt hadden. Na onze vroege achterstand stonden we eigenlijk de ganse eerste helft onder druk. We maakten de verkeerde keuzes en speelden te stereotiep... Best een lange lijst met zaken die beter konden, dus. Eigenlijk ging alles mis."

"Maar weet je wat? Het maakt me geen reet uit. Ik sta voor de derde keer in vijf jaar in de finale van de Champions League met deze mooie club. Een jongensdroom is dit alweer", glunderde Van Dijk.