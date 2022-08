Rangers - Union: Een miljoenenmatch in een kolkend Ibrox

Vanavond kijken Rangers en Union elkaar in de ogen. Union verdedigt een 2-0 voorsprong uit de heenmatch. Tijd om vooruit te blikken.

Union speelde in de heenwedstrijd op het veld van OH Leuven een prima wedstrijd. Ze overklasten Rangers en slaagden erin om zo een 2-0 voorsprong bij elkaar te sprokkelen. Een prima uitgangspositie om door te stoten naar de volgende ronde. Als Union het 90 minuten volhoudt in een kolkend Ibrox wacht in de volgende ronde PSV of AS Monaco.

Union

Union ging dit weekend met 3-0 de boot in tegen KV Mechelen. Een opdoffer voor de Brusselaars die naar alle waarschijnlijkheid volop met de wedstrijd tegen Rangers in het hoofd zaten. Het zal vanavond wel uit een ander vaatje moeten tappen om de Schotten af te stoppen.

Het zal het vanavond moeten doen zonder Nilsson en Machida die beide geblesseerd aan de kant staan.

Rangers

Rangers won dit weekend met 2-0 van Kilmarnock en staat na twee speeldagen in de Schotse Premier League op de tweede plaats met een zes op zes na Celtic . De nederlaag in België was zo even doorgespoeld. Het belangrijkste wapenfeit was de terugkeer en het doelpunt van Alfredo Morelos. De Colombiaanse topspits is verlost van blessureleed en terug inzetbaar. Al zal deze waarschijnlijk nog niet in de basis starten.

