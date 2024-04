Leverkusen-CEO verklapt volgende bestemming van Xabi Alonso

Bayer 04 Leverkusen kroonde zich vorig weekend tot landskampioen van Duitsland. De traditieclub zal volgend seizoen de titel verdedigen met Xabi Alonso aan het roer. Al is zijn volgende carrièrestap eigenlijk ook al gekend.

Bayer 04 Leverkusen doorbrak een jarenlange hegemonie van Bayern München in de Bundesliga. Leuk detail: Der Rekordmeister deed Xabi Alonso enkele weken geleden een voorstel om er volgend seizoen de nieuwe coach te worden.

Maar Bayern was niet de enige ex-club van de Spaanse coach die een voorstel heeft gedaan. Alonso kon bij Liverpool FC Jürgen Klopp opvolgen. De voormalige middenvelder liet enige tijd geleden al weten dat hij gewoon bij Leverkusen zal blijven.

"Het klopt dat er veel clubs zijn die Alonso als coach willen", reageert Fernando Carro in de Duitse media. "Maar hij is héél gelukkig bij Leverkusen. De titel is binnen, maar zijn werk is hier nog niet af."

Ook de CEO van Die Werkself beseft dat Alonso die sprong in de nabije toekomst wél zal maken. "Hij zal op een dag voor een absolute Europese topclub werken. En wellicht zal dat er eentje zijn waar hij ook gespeeld heeft." (knipoogt)

Gaat Xabi Alonso voor Liverpool FC of Bayern München werken?

Met een lopend contract tot medio 2026 zal zo'n club alleszins met centen over de brug moeten komen. "Ik ga alleszins niet verklappen of er een clausule in het contract van Alonso staat. Dat is een vertrouwelijke kwestie tussen hem en de club."