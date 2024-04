OFFICIEEL: Spaanse succescoach legt aanbod van Bayern München naast zich neer en zet zijn krabbel in Engeland

Unai Emery blijft Aston Villa trouw. De Spanjaard had een aanbieding van Bayern München op zak, maar verkiest een verlengd verblijf in Birmingham. En dat is inmiddels ook officieel.

Aston Villa laat weten dat Unai Emery zijn contract heeft verlengd tot 2027. The Villans tonen daarmee hun waardering voor het sterke werk van de Spanjaard.

Emery is namelijk op weg om Aston Villa naar de Champions League te loodsen. Youri Tielemans en ploegmaats kamperen momenteel op een knappe vierde plaats in de stand.

Aston Villa are thrilled to announce head coach Unai Emery has agreed to a contract extension until 2027. ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 23, 2024

De prestaties van Emery waren overigens opgevallen bij Bayern München. Der Rekordmeister had zelfs een contract klaarliggen voor de Spanjaard.

Emery kiest uiteindelijk voor een verlengd verblijf bij Aston Villa. "Ik ben tevreden met onze prestaties", liet hij enkele weken geleden nog optekenen. "Maar ik voel dat er nog héél véél mogelijk is."

Waar ligt de lat voor Aston Villa?

De coach nam het roer in 2022 over van Steven Gerrard. Zelf behaalde hij zijn grootste successen bij Sevilla FC en Villarreal CF. In 2021 won hij de Europa League met De Gele Onderzeeër.