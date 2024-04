Probleem met Kevin De Bruyne? Pep Guardiola komt met meer informatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne werd in de Champions League tegen Real Madrid voor het einde van de wedstrijd gewisseld. Zijn team werd uiteindelijk uitgeschakeld door de Madrilenen. Dit weekend staat er al een nieuwe belangrijke wedstrijd op het programma.

Manchester City mocht woensdagavond Real Madrid ontvangen voor de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Na strafschoppen werden ze uitgeschakeld door de Madrilenen. Kevin De Bruyne was toen al gewisseld.

"Haaland, Akanji en De Bruyne speelden geweldig en ik ben geen grote fan van veel vervangingen, maar Kevin, Erling en Manu vroegen me allemaal gewisseld te worden", gaf Pep Guardiola op zijn persconferentie na de match al aan.

De Bruyne zou last hebben van de hamstrings. Daardoor komt de wedstrijd tegen Chelsea in de halve finales van de FA Cup misschien op de helling te staan. Risico's nemen lijkt in deze fase van de strijd gevaarlijk.

Ook geen Haaland tegen Chelsea?

"Hij voelt zich goed. Hij voelde iets aan zijn hamstring door de vermoeidheid, maar dat is normaal", suste Pep Guardiola op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Chelsea. Dat notuleerde Het Laatste Nieuws alvast.

De kans dat Haaland zal spelen is nog kleiner. "Ook Erling voelde iets. Bij hem ging het om een spierprobleem." Manchester City neemt het op zaterdagavond vanaf 18.15 uur op tegen Chelsea. In de finale wacht Manchester United of het verrassend Coventry.