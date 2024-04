Uitschakeling van Man City in Champions League: "Voorbode van wat ons te wachten staat op EK"

Manchester City werd deze week uitgeschakeld in de Champions League. Real Madrid stond nergens, maar won wel met strafschoppen.

Johan Boskamp kan er nog altijd niet bij dat Man City, zijn gedoodverfde favoriet voor de Champions League dit seizoen, uitgeschakeld werd. “Zwijg joh. Ik ben er nog ziek van”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Volgens Boskamp speelde de ploeg van Doku en De Bruyne bijzonder goed voetbal. “Ze kampeerden de hele wedstrijd in het strafschopgebied van Real. Maar de manier waarop Real stond te verdedigen was ook wereldklasse hoor. Van een speler als Rüdiger krijg ik het niet warm, maar verdedigen kan ie wel. Een penalty trappen ook trouwens.”

Guardiola bracht Doku 20 minuten voor tijd in voor Grealish. De vraag is of dat niet eerder moest gebeuren. “Ik vond Grealish niet slecht spelen, maar Doku heeft natuurlijk wel die individuele actie waarmee hij een wedstrijd in een flits kan beslissen. Van mij mocht hij al eerder invallen, maar of het dan anders was afgelopen, weet ik niet.”

Opletten voor het EK

Wat City meemaakte zou de Rode Duivels ook wel eens kunnen overkomen deze zomer. “Dat is misschien wel een voorbode voor wat ons te wachten staat op het EK”, klinkt het weinig goed bij de Nederlander.

Hij durft dan ook richting Duitsland kijken en niet alleen voor het EK. “En Bayern acht ik ook niet kansloos in de Champions League. Zeker als hun creatieve spelers als Gnabry en Coman terugkeren uit blessure. Straks wint die gekke Tüchel voor de tweede keer de Champions League.”