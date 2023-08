Antwerp bibbert met 10 maar houdt stand en trekt met 1-0 voorsprong naar AEK Athene

Antwerp is erin geslaagd om de terugkeer op het hoogste Europese toneel winnend af te sluiten. Janssen bezorgde de thuisploeg de 1-0 op het kwartier. Na een rode kaart van Bataille moest Antwerp 45 minuten lang met 10 verder maar de Great Old hield stand.

Furieus begin

Het Bosuilstadion was klaar voor een rentree in de Champions League en liet dat ook horen bij de hymne. De supporters waren klaar en dat zorgde ervoor dat de spelers ook meteen klaar waren want Antwerp begon meteen te drukken. Ekkelenkamp kwam tot twee keer toe echter net tekort om Antwerp op een vroege voorsprong te zetten.

© photonews

Het eerste doelgevaar tussen de palen kwam op naam van de Grieken. Na een voorzet van Amrabat mocht Levi Garcia vrij inkoppen. Gelukkig voor de thuisploeg deed hij dat recht in de handen van Butez.

Fraaie goal Janssen

Op het kwartier was het wel raak aan de overkant. Na balverovering van Keita bleef Antwerp in balbezit rond de 16. Vermeeren stak het leer op het perfecte moment diep richting Janssen en die plaatste de bal laag voorbij Athanasiadis in doel, goed voor een kleine aardverschuiving in Deurne-Noord.

© photonews

Betere Grieken

AEK Athene toonde dat het niet naar België was gekomen om de schade te beperken. Levi Garcia omspeelde Coulibaly en Alderweireld en maakte zijn linkervoet klaar om uit te halen maar de Antwerpse kapitein kwam net op tijd terug om met een ultieme sliding redding te brengen.

Het Griekse gevaar hield niet meteen op en loerde constant om de hoek. Ook na de rust was het eerste doelgevaar voor de bezoekers. Hajsafi kon vanop links in de 16 uithalen maar Butez hield met de vuisten het harde schot uit zijn doel.

Rode kaart Bataille

Antwerp maakte het zichzelf nog wat lastig door na 50 minuten met z'n tienen verder te moeten. Bataille ging fel in op de enkel van Gacinovic om de counter eruit te halen na een slechte pass van Keita. Te fel volgens scheidsrechter Letexier.

© photonews

Van Bommel greep in en besloot om in een 5-3-1 AEK Athene op te vangen met een dubbele gorddel rond de 16. Het balbezit kleurde geel maar de kansen bleven uit. Ook voorzetten werden door de Antwerpse luchtafweer relatief makkelijk gepareerd.

Hoe langer de belegering duurde, des te spannender het werd. Invaller Mantalos probeerde het dan maar eens met een lage schuiver maar Butez duwde de bal in corner.

© photonews

Bijna nog werd het op een diefje 2-0 want een stuntelende Coulibaly wurmde zich door de gele defensie richting doelman Athanasiadis. De jonge verdediger kon nog net zijn teen degen de bal zetten maar het leer hobbelde naast.

Antwerp hield stand en trekt met een nipte voorsprong naar de Griekse hoofdstad volgende week. Naar het spelbeeld kijkende zeker geen slechte uitslag voor de Great Old.