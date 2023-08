Speler Antwerp krijgt wind van voren van Jan Mulder: "Zeer dubieuze reactie na aanslag"

Royal Antwerp FC hield tegen AEK Athene stand in de tweede helft. Het mag zo met een 1-0 voorsprong naar Griekenland.

Het had ook anders kunnen lopen, want na een snelle rode kaart voor Jelle Bataille na de rust werd het nog meer dan een halfuur afzien voor The Great Old. Toch hielden ze stand.

"Bataille was verrast door die bal achteruit van Keita die niet nodig was. De reactie was net iets te laat", aldus Gilles De Bilde achteraf in zijn analyse op VTM.

Aanslag

"Maar het kon de enkel breken van de speler. Hoe meer je het bekijkt, hoe erger het wordt eigenlijk", is hij streng voor de speler van Antwerp.

Jan Mulder pikte in: "Zijn reactie na de aanslag is ook wel zeer dubieus, vind ik. Mij doen geloven dat hij geen idee heeft waarom de scheidsrechter fluit. Nou, kom nou zeg."