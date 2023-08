Marc Overmars verbaast met uitspraak over Champions League

Royal Antwerp trekt volgende week met een 1-0 marge naar een Griekse heksenketel. Haalt The Great Old de vetpotten van de Champions League? En wat kan het daarin doen?

Marc Overmars sprak voor de wedstrijd tegen AEK Athene (1-0) de pers al toe. En hij was toen duidelijk in zijn bewoordingen.

"Dit zijn heel belangrijke wedstrijden. Gelukkig hebben we sowieso al de groepsfase van de Europa League in handen", klonk het bij VTM.

"De Champions League zou een mooie extra zijn. Als je me vraagt of we hier als club klaar voor zijn, dan moet ik heel eerlijk zijn en nee zeggen."

"Het zou wel heel welkom zijn. We zijn nog steeds in opbouw na een prachtig jaar, dit kan een heel lastig jaar worden."

Genieten

"We proberen stap per stap verder te bouwen. Ik verschuil me nergens achter, maar waar we op dit moment staan met het team zijn we nog niet zo goed dat we iets kunnen betekenen in de Champions League."

"Ik wil wel héél graag dat muziekje horen in de Champions League. Die stickers in de tribunes, daar kan ik wel van genieten. De club staat ook op het punt dat er geld terug moet komen."