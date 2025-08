LIVE Salzburg-Club Brugge: Zonder Jashari en Ordonez, twee wissels van Hayen verwacht

Club Brugge trekt naar Salzburg voor de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Voor blauw-zwart wordt het zaak om een goede uitgangspositie af te dwingen.

Doordat Club Brugge vorig zijn de titel aan Union moest laten en het tevreden moest zijn met de tweede plaats, is het ook niet zeker van de League Phase in de Champions League. Daarvoor moet het voorbij twee ploegen.

De eerste tegenstander is het Oostenrijkse RB Salzburg. Nicky Hayen kan niet rekenen op Ardon Jashari en Joel Ordonez, zij staan wel op de Europese lijst, maar hun transfers zitten in een afrondende fase.

En er zijn nog andere zorgen voor Hayen. Skoras reisde niet mee af doordat hij nog hinder ondervond, nieuwkomer Forbs was maandag ziek en had koorts. Het valt nog af te wachten of hij kan spelen tegen Salzburg.

Wie wordt aan de aftrap verwacht bij Club Brugge?

Mignolet zal opnieuw in doel staan, verder doet Hayen wellicht maar één wissel in vergelijking met KV Mechelen. Meijer wordt aan de aftrap verwacht, waardoor Seys op rechts zal spelen en Spileers centraal naast Mechele. Romero verhuist zo naar de bank.

Salzburg wordt geen makkelijke tegenstander, weet Hayen ook. "Het is een ploeg die probeert 90 minuten druk te zetten. Dat zou ons beter moeten liggen, maar dan moet de kwaliteit van ons spel wel omhoog", zei hij vooraf bij Sporza.