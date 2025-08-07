Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

Red Bull Salzburg verloor met het kleinste verschil van Club Brugge. Dat is ferm balen voor onze landgenoot Yorbe Vertessen bij de Oostenrijkers.

Yorbe Vertessen speelde een sterke eerste helft tegen Club Brugge. Toch baalt de spits van Salzburg als een stekker met de opgelopen nederlaag.

“Dat ik de eerste helft de beste Belg op het veld was? Daar koop je niks mee. Het is een beetje een teleurstelling dat we hier verliezen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Vertessen had het gevoel dat Salzburg beter was dan Club Brugge. “Het is nu zaak de koppen bij elkaar steken en er alles aan doen om door te gaan in Brugge.”

Onze landgenoot was in ieder geval tevreden over het gebrachte spel. “Ik probeer altijd zo veel mogelijk voetbal te spelen, dat lukte nu redelijk goed. Ik gaf een paar keer mooi de bal mee met een ploegmaat, maar helaas deden we er niks mee.”

Zaterdagavond speelt Salzburg in de Oostenrijkse competitie nog tegen Grazer AK. Dinsdagavond al staat de terugmatch in het Jan Breydelstadion op de agenda.