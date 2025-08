Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Club Brugge heeft een goede uitgangspositie afgedwongen in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Op het veld van Salzburg won Club Brugge met het kleinste verschil.

Zo’n anderhalf uur voor zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen maakte Club Brugge de transfer van Ardon Jashari naar AC Milan bekend. Hij was er dus niet bij tegen RB Salzburg, net als Joel Ordonez.

Toch een stevige aderlating voor Club Brugge, dat zich via twee voorrondes moet proberen te plaatsen voor de League Phase van de Champions League. De eerste tegenstander was dus RB Salzburg uit Oostenrijk.

Met hun hoge druk zette Salzburg Club Brugge vast, waardoor het moeilijk was voor blauw-zwart om tot kansen te komen. De beste kansen waren voor Salzburg, maar de laatste pass kwam er niet altijd uit.

Doelman Schlager moest net voor de rust nog eens tussenkomen op een poging van Vermant, maar echt gevaarlijke kansen waren er niet in de eerste helft. En dat was ook zo in het begin van de tweede helft.

Vermant breekt de ban, maar bibbert daarna nog

Na een uur dan toch een kans voor Club. Na een balverovering van Spileers kon Reis uithalen, Schlager moest de bal uit zijn doel houden. In de herneming werd de voorzet van Tzolis over de achterlijn gezet.

Salzburg begon dan wat minder druk te zetten en Club Brugge kwam meer opzetten. Een kwartier voor tijd was het prijs. Meijer zette voor, Vermant kwam in de zestien goed voor zijn man en tikte de bal binnen.

De openingsgoal brak de wedstrijd helemaal open, want Salzburg kwam weer opzetten. Diabaté en Nene zagen Mignolet hun poging uit zijn doel houden. Dat moest de doelman van Club nog twee keer doen op pogingen van Ratkov en alweer Nene.

Echt gevaarlijk kon Salzburg niet meer worden en dus heeft Club Brugge een goede uitgangspositie afgedwongen. Volgende week moet het in eigen huis de klus afmaken.