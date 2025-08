Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Salzburg. Coach Nicky Hayen was tevreden, maar had ook nog puntjes van kritiek.

Voor Club Brugge was het zaak om in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League een goed resultaat mee te nemen uit Oostenrijk. Dankzij een goal van Vermant en reddingen van Mignolet lukte dat ook.

"Ik ben vooral tevreden dat we klinisch geweest zijn", reageert Nicky Hayen op de clubwebsite. "We stonden compact en hebben niet zoveel kansen weggegeven. Voetballend hebben we geprobeerd de oplossingen te zoeken."

Toch zag de coach van Club Brugge ook nog werkpunten. "Waar ik minder tevreden van ben, en wat ook een beetje logisch is, was dat we te weinig diepgang hadden. Zoals gezegd, is dat logisch als je niet iedereen voorhanden hebt."

Trekt Club Brugge nu de goede lijn door?

Dat Club Brugge opnieuw kon aanknopen met een overwinning na de verrassende nederlaag tegen KV Mechelen afgelopen vrijdag, was voor Hayen ook een opsteker. Voor Club wordt het nu zaak om die lijn door te trekken.

Zaterdag ontvangt blauw-zwart de buren van Cercle Brugge voor een eerste Brugse derby van het seizoen. Dinsdag komt Salzburg dan op bezoek voor de terugwedstrijd, waarin Club de kwalificatie voor de laatste voorronde veilig moet proberen stellen.