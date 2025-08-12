🎥 Club Brugge zet scheve situatie helemaal recht tegen Salzburg en stoot toch door in de Champions League

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Club Brugge heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Het kwam 0-2 achter tegen Salzburg, maar dwong toch nog de kwalificatie af.

Club Brugge zette met een 0-1 zege in Salzburg al een goede stap richting de laatste voorronde van de Champions League, maar gewonnen spel had het zeker nog niet. En dat werd duidelijk op het veld.

Blauw-zwart begon wel goed en had de beste kansen. Vanaken trapte na tien minuten op doelman Schlager, ook Tzolis geraakte niet voorbij de doelman van Salzburg. Na 18 minuten volgde een eerste koude douche voor Club.

Kjaergaard legde een vrije trap op het hoofd van Rasmussen, hij knikte de bal via de paal binnen. Club reageerde meteen met Forbs, die voor het eerst in de basis stond, maar ook hij kreeg de bal er niet in.

Tzolis bleef proberen, maar hij stuitte telkens op Schlager. Net voor de rust sloeg Salzburg weer toe. Terzic haalde de achterlijn en zette goed voor, Baidoo kreeg teveel ruimte in de zestien en knalde de 0-2 binnen.

Seys geeft Club weer hoop

Nicky Hayen moest iets doen en liet Meijer in de kleedkamer voor Sabbe. Hij toonde zich meteen gevaarlijk en op het uur speelde Seys aan in de zestien. Hij knalde de bal met buitenkant links mooi hard in de verste hoek.

Club dwong op dat moment verlengingen af, maar wilde die natuurlijk vermijden. Het had het echter moeilijk om kansen af te dwingen, Stankovic trof wel de paal. Vijf minuten voor tijd zorgde Forbs voor de verlossing.

De Portugees vertrok vanop de middenlijn, zette verdediger Rasmussen in de wind en knalde in de korte hoek voorbij doelman Schlager. De kwalificatie was binnen, zeker toen Vanaken in de toegevoegde tijd nog de 3-2 maakte.

Het zag er even slecht uit, maar Club Brugge mag zich dan toch opmaken voor de laatste voorronde van de Champions League. Daarin treft blauw-zwart het Schotse Rangers.