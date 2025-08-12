Datum: 12/08/2025 19:30
🎥 Club Brugge zet scheve situatie helemaal recht tegen Salzburg en stoot toch door in de Champions League
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Club Brugge heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Het kwam 0-2 achter tegen Salzburg, maar dwong toch nog de kwalificatie af.

Club Brugge zette met een 0-1 zege in Salzburg al een goede stap richting de laatste voorronde van de Champions League, maar gewonnen spel had het zeker nog niet. En dat werd duidelijk op het veld. 

Blauw-zwart begon wel goed en had de beste kansen. Vanaken trapte na tien minuten op doelman Schlager, ook Tzolis geraakte niet voorbij de doelman van Salzburg. Na 18 minuten volgde een eerste koude douche voor Club. 

Kjaergaard legde een vrije trap op het hoofd van Rasmussen, hij knikte de bal via de paal binnen. Club reageerde meteen met Forbs, die voor het eerst in de basis stond, maar ook hij kreeg de bal er niet in. 

Tzolis bleef proberen, maar hij stuitte telkens op Schlager. Net voor de rust sloeg Salzburg weer toe. Terzic haalde de achterlijn en zette goed voor, Baidoo kreeg teveel ruimte in de zestien en knalde de 0-2 binnen.

Seys geeft Club weer hoop

Nicky Hayen moest iets doen en liet Meijer in de kleedkamer voor Sabbe. Hij toonde zich meteen gevaarlijk en op het uur speelde Seys aan in de zestien. Hij knalde de bal met buitenkant links mooi hard in de verste hoek. 

Club dwong op dat moment verlengingen af, maar wilde die natuurlijk vermijden. Het had het echter moeilijk om kansen af te dwingen, Stankovic trof wel de paal. Vijf minuten voor tijd zorgde Forbs voor de verlossing. 

De Portugees vertrok vanop de middenlijn, zette verdediger Rasmussen in de wind en knalde in de korte hoek voorbij doelman Schlager. De kwalificatie was binnen, zeker toen Vanaken in de toegevoegde tijd nog de 3-2 maakte. 

Het zag er even slecht uit, maar Club Brugge mag zich dan toch opmaken voor de laatste voorronde van de Champions League. Daarin treft blauw-zwart het Schotse Rangers. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
6 Reis Ludovit 68' 5
8 Tzolis Christos A 90' 7
9 Forbs Carlos 88' 8
14 Meijer Bjorn 45' 5
15 Onyedika Raphael 90' 6
17 Vermant Romeo 68' 6
20 Vanaken Hans 90' 7
22 Mignolet Simon 90' 6
44 Mechele Brandon 90' 6
58 Spileers Jorne   90' 6
65 Seys Joaquin 90' 7
2 Romero Zaid -  
7 Tresoldi Nicolò 22' 6
10 Vetlesen Hugo -  
11 Sandra Cisse -  
16 Van Den Heuvel Tristan -  
19 Nilsson Gustaf -  
25 Stankovic Aleksandar 22' 7
29 Jackers Nordin -  
41 Siquet Hugo 2'  
62 Audoor Lynnt -  
64 Sabbe Kyriani A 45' 7

Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
1 Schlager Alexander 90' -
2 Rasmussen Jacob 90' -
3 Terzić Aleksa 90' -
5 Diabate Soumaila 90' -
11 Vertessen Yorbe 82' -
14 Kjaergaard Maurits A 82' -
18 Bidstrup Mads 90' -
20 Baidoo Edmund 64' -
22 Lainer Stefan A 90' -
23 Gadou Joane 64' -
45 Nene Dorgeles 90' -
15 Diambou Mamady -  
21 Ratkov Petar 26' -
27 Alajbegović Kerim-Sam 8'  
28 Daghim Adam 8'  
37 Trummer Tim -  
41 Šarčević Nikola -  
43 Aguila Enrique -  
44 Schuster Jannik -  
92 Hamzić Salko -  
Herbeleef Club Brugge - Red Bull Salzburg
